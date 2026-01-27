Giorno della memoria, un monumento ricorda Odette et Moussa Abadi: salvarono 527 bambini ebrei

Nel “giorno della memoria”, vengono ricordati Odette et Moussa Abadi che fondarono, nel 1943, il Réseau Marcel che salvò 527 bambini ebrei dalla deportazione e dalla morte e vennero nominati “Giusti fra le nazioni”.



La coppia, dal 1942, viveva a Nizza in Rue Amiral de Grasse.



Alla loro memoria, a Nizza, è stato eretto un monumento che si trova non distante dalla stazione ferroviaria, in Avenue Thiers angolo Rue Amiral de Grasse, proprio dove vivevano.



Il monumento ricorda anche il contributo che diedero all’azione di Odette e Moussa Abadi, nella coraggiosa azione che risparmiò alla morte tanti bambini, il Vescovo di Nizza Mons. Rémond, membri del clero cattolico, i pastori Gagnier e Evrand, le loro mogli e i loro figli, le famiglie Collato, Fort, Rous e Roques.











