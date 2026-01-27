Monaco: il tribunale si pronuncia sul caso del parroco della cattedrale

Il Diocesi di Monaco prende atto della decisione di giustizia resa in questa giornata nel procedimento che vede coinvolti alcuni salariati e il parroco della cattedrale.
L’autorità diocesana sottolinea che, nei prossimi giorni, a seconda delle eventuali azioni che le parti coinvolte potrebbero intraprendere, farà conoscere le proprie disposizioni e ogni eventuale misura ritenuta opportuna.
La Diocesi conferma la propria volontà di gestire la situazione con prudenza e responsabilità, nel pieno rispetto della legge e della comunità ecclesiastica.