27 gennaio 2026, 10:21

Monaco: il tribunale si pronuncia sul caso del parroco della cattedrale

Il Diocesi di Monaco prende atto della decisione di giustizia e comunicherà eventuali provvedimenti futuri.

Cattedrale di Monaco (Cathédrale Notre-Dame-Immaculée)

Il Diocesi di Monaco prende atto della decisione di giustizia resa in questa giornata nel procedimento che vede coinvolti alcuni salariati e il parroco della cattedrale.

L’autorità diocesana sottolinea che, nei prossimi giorni, a seconda delle eventuali azioni che le parti coinvolte potrebbero intraprendere, farà conoscere le proprie disposizioni e ogni eventuale misura ritenuta opportuna.

La Diocesi conferma la propria volontà di gestire la situazione con prudenza e responsabilità, nel pieno rispetto della legge e della comunità ecclesiastica.

