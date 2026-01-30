“Il vero senso dell’Apocalisse”: conferenza dei Jeudis du FAR a Monaco

Il ciclo “Jeudis du FAR” apre il 2026 con un tema affascinante e da sempre fonte di curiosità e dibattito: “Il vero senso dell’Apocalisse”, l’ultimo libro della Bibbia.

Il testo dell’Apocalisse, con i suoi simboli, numeri, animali e descrizioni di fenomeni spettacolari, ha spesso generato interrogativi, timori e interpretazioni catastrofiche. Nel corso dei secoli ha ispirato profezie inquietanti, la nascita di sette millenariste e numerosi film apocalittici. Ma quale messaggio reale trasmette il libro di Giovanni, al di là dei miti e delle fantasie che ha suscitato?

La conferenza di giovedì 5 febbraio 2026, dalle 19:00 alle 20:30, presso il FAR – 67 boulevard du Jardin Exotique, Monaco, offrirà a credenti e non credenti un’occasione unica per comprendere e meditare sul contenuto di questo testo affascinante. L’incontro sarà guidato dall’Arcivescovo Dominique-Marie David, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di analisi e riflessione, seguito da un dibattito aperto.

La serata inizierà alle 19:00 con un buffet orientale (a partecipazione libera) e proseguirà alle 20:00 con la conferenza vera e propria e il dibattito finale.

L’evento è aperto a tutti.

Per informazioni e iscrizioni:

FAR – 67 boulevard du Jardin Exotique, 98000 Monaco,

Tel. +377 93 25 47 57, e-mail: f.a.r@monaco.mc

Un’occasione per approfondire, discutere e confrontarsi sul significato profondo dell’Apocalisse, tra storia, teologia e interpretazioni contemporanee.

https://diocese.mc/evenement/conference-des-jeudis-du-far-fevrier-2026