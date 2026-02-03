 / Eventi

«Magies d’ailleurs» al Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco

Il Musée d’Anthropologie Préhistorique di Monaco è lieto di annunciare l’apertura al pubblico della mostra «Magies d’ailleurs», aperta dal 15 dicembre 2025 fino al 15 dicembre 2026.

L’esposizione riunisce collezioni provenienti dal Museo stesso, dal Laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie (LAAB) dell’Università Paris-Saclay e dall’Università di Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

I visitatori avranno l’opportunità di scoprire i tesori esposti grazie alle spiegazioni del Dr. Philippe Charlier, Commissario principale della mostra, e della Dr.ssa Elena Rossoni-Notter, direttrice del Museo fondato dal Principe Alberto I.

Luogo: Musée d’Anthropologie Préhistorique, 56 bis Bd du Jardin Exotique, Monaco
Apertura al pubblico: dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026

https://map.gouv.mc/ 

