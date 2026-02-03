«Magies d’ailleurs» al Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco

L’esposizione riunisce collezioni provenienti dal Museo stesso, dal Laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie (LAAB) dell’Università Paris-Saclay e dall’Università di Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
I visitatori avranno l’opportunità di scoprire i tesori esposti grazie alle spiegazioni del Dr. Philippe Charlier, Commissario principale della mostra, e della Dr.ssa Elena Rossoni-Notter, direttrice del Museo fondato dal Principe Alberto I.
Luogo: Musée d’Anthropologie Préhistorique, 56 bis Bd du Jardin Exotique, Monaco
Apertura al pubblico: dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026