Garou torna in scena: al Cannet il concerto più intimo di una carriera lunga trent’anni

Garou apre un nuovo capitolo della sua storia artistica e lo fa scegliendo la dimensione più essenziale e autentica: quella del “solo”.

Giovedì 11 febbraio 2027, alle 20.30, il celebre artista canadese sarà in scena a La Palestre di Le Cannet con Garou Solo, un nuovo spettacolo che unisce racconto autobiografico, musica dal vivo e suggestioni teatrali.



Dopo l’uscita, nell’aprile 2025, dell’album Un meilleur lendemain, il primo interamente firmato da Garou come autore e compositore, l’artista porta sul palco dieci brani pensati soprattutto per la dimensione live.

Canzoni che segnano una svolta creativa e rivelano una nuova maturità musicale, frutto di anni di ricerca sonora nel suo studio.





Solo sul palco, accompagnato da pianoforte e chitarra e supportato da tecnologie discrete ma efficaci, Garou invita il pubblico in un universo intimo e cinematografico.

Il concerto diventa così una retrospettiva personale ed eclettica: una vita fuori dal comune raccontata tra parole e musica, fatta di grandi successi, momenti di solitudine immersi nella natura, amicizie profonde e legami d’amore.



Nel ripercorrere oltre trent’anni di carriera, Garou rilegge i suoi brani più celebri accanto alle nuove composizioni, in una messa in scena elegante, arricchita da una scenografia visiva capace di amplificare l’emozione.



Nato a Sherbrooke, in Québec, Garou è diventato un’icona internazionale dopo il ruolo di Quasimodo in Notre-Dame de Paris.

Con oltre 5 milioni di album venduti, numerosi premi e un percorso che lo ha portato dai palcoscenici di tutto il mondo alla televisione, da The Voice a Star Académie, resta una delle voci più riconoscibili della scena francofona.



Info

La Palestre, 730 boulevard G. Pompidou, Le Cannet.

Biglietti da 35 a 60 euro. Posti a sedere numerati.

Prevendite sui circuiti abituali, lapalestre.eu e Ticketmaster.





