Febbraio al Théâtre Princesse Grace: tra Bergman, Rostand e Monet

Il Théâtre Princesse Grace di Monaco presenta una programmazione d’eccezione per il mese di febbraio, con spettacoli capaci di coniugare introspezione psicologica, grandi classici e nuove visioni teatrali.

Si apre venerdì 6 febbraio alle 20:00 con “Scènes de la vie conjugale”, adattamento teatrale del celebre racconto televisivo di Ingmar Bergman del 1973. La pièce, in sei episodi originariamente destinati alla TV, esplora in profondità corpo e anima di un matrimonio apparentemente perfetto della borghesia, facendo emergere tensioni, fragilità e contraddizioni dei protagonisti, Marianne e Johan. La regia e la scenografia sono curate da Christophe Perton, con le interpretazioni di Romane Bohringer e Stanislas Nordey. Durata approssimativa dello spettacolo: 2h30 senza intervallo.

Il calendario teatrale prosegue con altre due grandi serate:

“Cyrano de Bergerac”, testo di Edmond Rostand, messo in scena da Anne Kessler della Comédie-Française, giovedì 12 febbraio alle 20:00.

“Dans les yeux de Monet”, testo di Cyril Gely e regia di Tristan Petitgirard, venerdì 27 febbraio alle 20:00, un’immersione poetica nella visione e nell’universo del grande pittore impressionista.

Per informazioni e prenotazioni, il Théâtre Princesse Grace è contattabile al +377 93 25 32 27 (lunedì-venerdì 9:30-13:00 e 14:00-17:00), via email a spectateurs@tpgmonaco.mc

