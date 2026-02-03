 / Eventi

Febbraio al Théâtre Princesse Grace: tra Bergman, Rostand e Monet

“Scènes de la vie conjugale” apre la programmazione del mese, seguita da grandi classici e nuove produzioni teatrali

“Scènes de la vie conjugale”, adattamento teatrale del celebre racconto televisivo di Ingmar Bergman

Il Théâtre Princesse Grace di Monaco presenta una programmazione d’eccezione per il mese di febbraio, con spettacoli capaci di coniugare introspezione psicologica, grandi classici e nuove visioni teatrali.

Si apre venerdì 6 febbraio alle 20:00 con “Scènes de la vie conjugale”, adattamento teatrale del celebre racconto televisivo di Ingmar Bergman del 1973. La pièce, in sei episodi originariamente destinati alla TV, esplora in profondità corpo e anima di un matrimonio apparentemente perfetto della borghesia, facendo emergere tensioni, fragilità e contraddizioni dei protagonisti, Marianne e Johan. La regia e la scenografia sono curate da Christophe Perton, con le interpretazioni di Romane Bohringer e Stanislas Nordey. Durata approssimativa dello spettacolo: 2h30 senza intervallo.

Il calendario teatrale prosegue con altre due grandi serate:

“Cyrano de Bergerac”, testo di Edmond Rostand, messo in scena da Anne Kessler della Comédie-Française, giovedì 12 febbraio alle 20:00.

“Dans les yeux de Monet”, testo di Cyril Gely e regia di Tristan Petitgirard, venerdì 27 febbraio alle 20:00, un’immersione poetica nella visione e nell’universo del grande pittore impressionista.

Per informazioni e prenotazioni, il Théâtre Princesse Grace è contattabile al +377 93 25 32 27 (lunedì-venerdì 9:30-13:00 e 14:00-17:00), via email a spectateurs@tpgmonaco.mc e tramite il sito sito: https://www.montecarloticket.com/   

