Eventi | 03 febbraio 2026, 16:00

La Légende de Monte-Cristo, il Musical: avventura e passione al Grimaldi Forum di Monaco

Dopo il trionfo della prima il 28 gennaio al Dôme de Paris, la compagnia de La Légende de Monte-Cristo, le Musical intraprende una tournée in Francia, Svizzera e Belgio, con tre date eccezionali a Monaco.

La Légende de Monte-Cristo: spettacolo musicale e teatrale a Monaco ©Grimaldi Forum

Il pubblico sarà trasportato nel destino affascinante di Edmond Dantès, attraverso una spettacolare messinscena teatrale e musicale ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas.

Grimaldi Forum Monaco – Salle des Princes

Sabato 9 maggio 2026, ore 20:30

Domenica 10 maggio 2026, ore 15:00 e 20:30

Lingua: francese
Durata: 2h + intervallo di 20 minuti

Biglietti: prenotabili online o presso la biglietteria del Grimaldi Forum (+377 99 99 30 00).
Parcheggio disponibile in loco, tariffa serale dalle 19:00: 0,70 €/ora.

Una produzione LCDMC, in collaborazione con Narya e Nakache Entertainment.

https://www.grimaldiforum.com/ 

Redazione

