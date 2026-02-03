La Légende de Monte-Cristo, il Musical: avventura e passione al Grimaldi Forum di Monaco

Il pubblico sarà trasportato nel destino affascinante di Edmond Dantès, attraverso una spettacolare messinscena teatrale e musicale ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas.
Grimaldi Forum Monaco – Salle des Princes
Sabato 9 maggio 2026, ore 20:30
Domenica 10 maggio 2026, ore 15:00 e 20:30
Lingua: francese
Durata: 2h + intervallo di 20 minuti
Biglietti: prenotabili online o presso la biglietteria del Grimaldi Forum (+377 99 99 30 00).
Parcheggio disponibile in loco, tariffa serale dalle 19:00: 0,70 €/ora.
Una produzione LCDMC, in collaborazione con Narya e Nakache Entertainment.