Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Gli imperdibili
Mona dans tous ses États. Fino al 28 marzo 2026. Médiathèque Albert Camus - Antibes
Info su ma-mediatheque.net. Un’avventura collettiva, poetica e plastica guidata da Dominique Prévost: un legno inciso dal respiro antico che mani di oggi trasformano in un nuovo sussurro.
Scoperto in un mercatino dell’usato, questo antico legno inciso da un artista sconosciuto appresenta una maternità.
Ci offre il suo tenero passato di Madonna per reincarnarsi, animato da nuove mani e nuovi mezzi. «Mona in tutte le sue forme» ci propone così una grande varietà di interpretazioni
aperte a tutte le immaginazioni.
Conferenza «Espressione di un’impressione» a cura di Dominique Prévost venerdì 13 febbraio alle ore 18.
Les professeurs en scène - Il 7 febbraio - Conservatoire de musique et d'art dramatique - Antibes
Programma completo su antibesjuanlespins.com. Biglietti disponibili alle biglietterie degli uffici turistici di Antibes e Juan-les-Pins o online. Questo festival è una vetrina eccezionale per scoprire le molteplici sfaccettature della musica. Dal repertorio classico alle esplorazioni contemporanee, avrete l’opportunità di apprezzare concerti di musica da camera, duetti sorprendenti, formazioni inedite e performance jazz che fanno viaggiare l’immaginazione.
Il programma della serata: classico e jazz.
Diversi
- Libri coccola dal Fino al 14 febbraio – Mediateche de la Casa
- Ciclo cinema 20 anni – L’età di tutte le possibilità – 6 febbraio – Mediateca des Semboules – Antibes
- Orientamento e mestieri del digitale – 7 febbraio – Mediateca Albert Camus – Antibes
- Conferenza Rotary Club – 9 febbraio – Sala delle Associazioni – Antibes
Teatro
Antibéa Théâtre : 15 rue Georges Clémenceau – Antibes
- L’avaro – 8 febbraio alle 16:00 e 6 e 7 febbraio alle 20:30
Théâtre le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud – Antibes
- È solo per dire! – 5, 6 e 7 febbraio alle 20:30
Anthéa Antipolis : 260 avenue Jules Grec – Antibes
- 1984 – 5, 7, 10, 11, 13 e 14 febbraio dalle 20:30 alle 21:00
- Negli occhi di Monet – 6, 7 e 8 febbraio alle 20:30
- Un giretto in due – 10 febbraio alle 20:00
Le mostre
- Paradossi – fino al 7 febbraio – Bd d’Aguillon – Antibes
- Frammenti di Antibes – fino al 20 febbraio – Archivio municipale – Antibes
- Transartcafé: storia di un luogo, 20 anni – fino al 28 febbraio – 6 Rue Dr Rostan – Antibes
- L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Museo di Archeologia – Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese - Il 5, 13, 20 & 27 febbraio ore 10h.
- Juan les Pins, dalla Belle Époque agli anni folli – Il 16 febbraio alle ore 10
- Antibes Street Art – L’11 e 25 febbraio ore 14
- San Valentino alla Villa Eilenroc – Il 14 febbraio alle 14
BEAUSOLEIL
Teatro: "Ça cartonne!"
Mercoledì 11 febbraio a 14:30
Théâtre Michel Daner, Place de la Libération
BREIL SUR ROYA
Festa della zuppa: 8° cena Fest'Hiver
Sabato 7 febbraio da 13:00 a 23:00
A Ca d'Breï - Chapelle de la Miséricorde, Place Brancion
CANNES
ConcertMusiqueTout public
Feu! Chatterton
MIDEM Live
Giovedì 5 febbraio 2026
Horaire(s) :
19h
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Concert
Asaf Avidan et l'Orchestre national de Cannes
MIDEM Live
Giovedì 5 febbraio 2026
Horaire(s) :
20h30
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Concert Musi
Rémi Panossian
Jeudis du jazz - Saison du Théâtre de la Licorne
Giovedì 5 febbraio 2026
Horaire(s) :
19h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Visite guidée - Démones et déesses : de la vie à la mort
Venerdì 6 febbraio 2026
Horaire(s) :
15h30
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Spectacle Un contre un - Musique live
Saison du Théâtre de la Licorne
Venerdì 6 febbraio 2026
Horaire(s) :
19h30
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Concert Philippe Manoeuvre
Un enfant du Rock raconte - MIDEM Live
Venerdì 6 febbraio 2026
Horaire(s) :
21h
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Concert
La Tempête "Hypnos"
MIDEM Live
Venerdì 6 febbraio 2026
Horaire(s) :
20h
Église Notre-Dame de Bon Voyage
2 rue Notre-Dame
Concert
Wonderful World
MIDEM Live
Venerdì 6 febbraio 2026
Horaire(s) :
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Exposition - La Seconde Guerre mondiale
L'impossible oubli
Fino a venerdì 6 febbraio 2026
Horaire(s) :
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Salon Marianne - Hôtel de ville
1 place Bernard Cornut-Gentille
Visite guidée - Villa Domergue
Sabato 7 febbraio 2026
Horaire(s) :
15h et 16h
Villa Domergue et ses jardins
15 avenue Fiesole
Impasse Fiesole
Concert
Sonates & Cantates
Entre Renaissance et Baroque, sacré et profane
Sabato 7 febbraio 2026
Horaire(s) :
à partir de 18h30
Chapelle Saint-Cassien
269 avenue Francis Tonner
Butte de Saint-Cassien
ConcertMusiqueTout public
Jay Park & LNGSHOT
MIDEM Live
Sabato 7 febbraio 2026
Horaire(s) :
19h30
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Salon - MIDEM 2026
Fino a sabato 7 febbraio 2026
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Spectacle - Alonzo King Lines Ballet - The Collective Agreement Ode to Alice Coltrane
Domenica 8 febbraio 2026
Horaire(s) :
18h00
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Spectacle - Un bal masqué
Opéra national de Paris
Domenica 8 febbraio 2026
Horaire(s) :
16h
Cinéma Olympia
5 rue de la Pompe
Atelier - Les naufrages au large de Cannes du 18e siècle à nos jours
Atelier d'histoire régionale, en partenariat avec Cannes Université
Lunedì 9 febbraio 2026
Horaire(s) :
10h30
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Visite du quartier russe
Mercoledì 11 febbraio 2026
Horaire(s) :
14h
81 avenue du Maréchal Juin à Cannes (devant l'Alexandra Palace).
Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort
Fino a domenica 24 maggio 2026
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
CAP D’AIL
“Jules et Marcel “
Giovedì 5 febbraio 2026 dalle 19:30 alle 21.
Théâtre Les Funambules
5 rue du Docteur Lyons - Maison des Arts
CARROS
Au nom du Père, du Fils et de Jackie Chan – Festival Trajectoires
Teatro
Venerdì 6 febbraio 2026 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
06510 Carros
GORBIO
Mostra: "Pixel e luce" al Château Lascaris
Fino al 7 marzo
Château-Musée Lascaris, Rue du Château
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TURBIE
Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie
Fino al 29 marzo
Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve
LEVENS
Concert: HOMMAGE À MATISSE – Laurent Blanquart
Sabato 7 febbraio 2026 dalle 20:30 alle 22.
Auditorium Joseph Raybaud
Place de la République
MENTON
St Johns Jazz
Venerdì 6 febbraio ore 18:30
Eglise Anglicane St John, 31 avenue Carnot
Lavoir théâtre - C'est ainsi mon amour que j'ai appris ma blessure
Venerdì 6 febbraio da 20:30 a 21:50
Le Lavoir Théâtre de Menton, 63 boulevard du Fossan
Visita guidata: Valle del Borrigo
Venerdì 6 febbraio da 10:00 a 12:00
Conservatoire de Musique, 10 avenue cochrane
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 6 febbraio da 14:30 a 15:15 / ...
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs), Rue du Général Gallieni
Recital di Christina Collier, Hervé Feraud e Dominique-Philipe Baubet
Domenica 8 febbraio a 15:30
Eglise du Sacré Coeur, 15 avenue Edouard VII
Festa foranea di Mentone
Fino a doimenica 8 febbraio
Mail du Bastion
92ème Fête du Citron® - Escursione: al centro dei preparativi per la Festa del Limone
10 febbraio > 11 febbraio
Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I giardini reali di Westminster
Mercoledì 11 febbraio da 10:30 a 12:00 / ...
Hôtel Royal Westminster, 1510 promenade du soleil
Visita guidata del Domaine Gannac
Fino al 13 febbraio
Maison Gannac, 2970
Route de Super Garavan
92ª Festa del Citron - Passeggiata del limone
Fino al 1 marzo
Palais de l'Europe –
Office de Tourisme, 8 avenue Boyer
Mostre - Esposizioni
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Monaco pour l'emploi
Il 6 febbraio 2026
Salon & Foire
10 Av. Princesse Grâce
Electro Winter Party
Da 6 a 7 febbraio 2026
Orario di inizio dell'evento
21h00
10 Av. Princesse Grâce
Munegu Repair Café
Il 7 febbraio 2026
Orario di inizio dell'evento
14h30
2, bis Promenade Honoré II
Concert symphonique - T. Koopman – M.-E. Hecker
Il 8 febbraio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart
Il 9 febbraio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
10 Av. Princesse Grâce
"Sous le soleil de Satan" de Maurice Pialat
Il 10 febbraio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Fino al 1° marzo 2026
Route de la Piscine
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 aprile 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition à la Gare SNCF de Monaco
Fino al 15 aprile 2026
Organizzatore
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
Place Sainte Dévote
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
NIZZA
La Clémence de Titus
Opera
Giovedì 5 febbraio 2026 alle 20.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Balavoine, ma bataille
Concerto
Giovedì 5 febbraio 2026 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
La Méthode Sherlock
Spettacolo
Giovedì 5 febbraio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Le procès de Jeanne
Teatro
Fino a venerdì 6 febbraio 2026 ore 20.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Val B – Evasion
Spettacolo
Venerdì 6 febbraio 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
MIKI
Concerto
Venerdì 6 febbraio 2026 alle 20.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Last Rainbow
Concerto
Venerdì 6 febbraio 2026 alle 20:30.
Espace Grappelli
49 avenue de la Marne
Place Emile Begnis
La Beauté du geste
Teatro
Venerdì 6 febbraio 2026 alle 20.
Sabato 7 febbraio 2026 alle 20.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Rue du Château
Petite touche – Festival Trajectoires
Teatro
Fino al 7 Febbraio 2026
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Orelsan – Tour 2026
Concerto
Sabato 7 febbraio 2026 alle 20.
Domenica 8 febbraio 2026 alle 18.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Claptone
Concerto
Sabato 7 febbraio 2026 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Jonathan O’Donnell – Sympa l’ambiance
One man Show / One woman show
Sabato 7 febbraio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Antonia de Rendinger – Scène de corps et d’esprit
One man Show / One woman show
Sabato 7 febbraio 2026 da 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Alex Tales
Concerto
Sabato 7 febbraio 2026 alle 20:30.
Salle Black Box
2 Pont René Coty
Centre AnimaNice Bon Voyage
Clôture de l’amour
Spettacolo
Sabato 7 febbraio 2026 il sabato da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Piano poète – Christophe Bevy
Domenica 8 febbraio 2026 alle 16:30.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Zatanna – La vérité su je mens… ta liste
Spettacolo
Domenica 8 febbraio 2026 alle 11.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Carnaval de Nice 2026 “Vive la Reine”
Dall’11 Febbraio al 1° Marzo 2026
https://www.nicecarnaval.com/
Place Masséna
Tête-à-Tête avec… Molière – L’illustre inconnu
Teatro
Fino al 15 Febbraio 2026
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Reines de lumière – Ateliers
Fino all’8 marzo 2026
Nicetoile (niveau 2)
30 Avenue Jean Médeci
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Reines de lumière – Exposition et ateliers
Fino all’8 marzo 2026
Nicetoile (niveau 2)
30 Avenue Jean Médeci
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
06000 Nice
SAINT MARTIN VESUBIE
Exposition – “La passion du cirque”
Dal 7 Febbraio al 5 Marzo 2026
Médiathéque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
Spectacle musical – Révérence Sanson
Domenica 8 febbraio 2026 dalle 15 alle 16:30.
Salle Jean Grinda
Place de la gare routière
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
TENDE
Faces Nord - Théâtre d'équilibre & Récits intimes
Domenica 8 febbraio da 17:00 a 18:00
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VENCE
Concert Choral «Une nuit d’hiver»
Sabato 7 febbraio 2026 da 18:30.
Cathédrale de Vence
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne