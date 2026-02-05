Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Gli imperdibili

Mona dans tous ses États. Fino al 28 marzo 2026. Médiathèque Albert Camus - Antibes

Info su ma-mediatheque.net. Un’avventura collettiva, poetica e plastica guidata da Dominique Prévost: un legno inciso dal respiro antico che mani di oggi trasformano in un nuovo sussurro.

Scoperto in un mercatino dell’usato, questo antico legno inciso da un artista sconosciuto appresenta una maternità.

Ci offre il suo tenero passato di Madonna per reincarnarsi, animato da nuove mani e nuovi mezzi. «Mona in tutte le sue forme» ci propone così una grande varietà di interpretazioni

aperte a tutte le immaginazioni.

Conferenza «Espressione di un’impressione» a cura di Dominique Prévost venerdì 13 febbraio alle ore 18.



Les professeurs en scène - Il 7 febbraio - Conservatoire de musique et d'art dramatique - Antibes

Programma completo su antibesjuanlespins.com. Biglietti disponibili alle biglietterie degli uffici turistici di Antibes e Juan-les-Pins o online. Questo festival è una vetrina eccezionale per scoprire le molteplici sfaccettature della musica. Dal repertorio classico alle esplorazioni contemporanee, avrete l’opportunità di apprezzare concerti di musica da camera, duetti sorprendenti, formazioni inedite e performance jazz che fanno viaggiare l’immaginazione.

Il programma della serata: classico e jazz.



Diversi

Libri coccola dal Fino al 14 febbraio – Mediateche de la Casa

Ciclo cinema 20 anni – L’età di tutte le possibilità – 6 febbraio – Mediateca des Semboules – Antibes

Orientamento e mestieri del digitale – 7 febbraio – Mediateca Albert Camus – Antibes

Conferenza Rotary Club – 9 febbraio – Sala delle Associazioni – Antibes

Teatro

Antibéa Théâtre : 15 rue Georges Clémenceau – Antibes

L’avaro – 8 febbraio alle 16:00 e 6 e 7 febbraio alle 20:30

Théâtre le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud – Antibes

È solo per dire! – 5, 6 e 7 febbraio alle 20:30

Anthéa Antipolis : 260 avenue Jules Grec – Antibes

1984 – 5, 7, 10, 11, 13 e 14 febbraio dalle 20:30 alle 21:00

Negli occhi di Monet – 6, 7 e 8 febbraio alle 20:30

Un giretto in due – 10 febbraio alle 20:00

Le mostre

Paradossi – fino al 7 febbraio – Bd d’Aguillon – Antibes

Frammenti di Antibes – fino al 20 febbraio – Archivio municipale – Antibes

Transartcafé: storia di un luogo, 20 anni – fino al 28 febbraio – 6 Rue Dr Rostan – Antibes

L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Museo di Archeologia – Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese - Il 5, 13, 20 & 27 febbraio ore 10h.

Juan les Pins, dalla Belle Époque agli anni folli – Il 16 febbraio alle ore 10

Antibes Street Art – L’11 e 25 febbraio ore 14

San Valentino alla Villa Eilenroc – Il 14 febbraio alle 14