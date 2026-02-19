Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Gli imperdibili

Mona dans tous ses États. Fino al 28 marzo 2026. Médiathèque Albert Camus - Antibes

Info su ma-mediatheque.net. Un’avventura collettiva, poetica e plastica guidata da Dominique Prévost: un legno inciso dal respiro antico che mani di oggi trasformano in un nuovo sussurro.

Scoperto in un mercatino dell’usato, questo antico legno inciso da un artista sconosciuto appresenta una maternità.

Ci offre il suo tenero passato di Madonna per reincarnarsi, animato da nuove mani e nuovi mezzi. «Mona in tutte le sue forme» ci propone così una grande varietà di interpretazioni

aperte a tutte le immaginazioni.

Conferenza «Espressione di un’impressione» a cura di Dominique Prévost venerdì 13 febbraio alle ore 18.



Diversi

Stage di San Valentino – Fino al 20 febbraio – Théâtre Antibéa – Antibes

Lotto del Rotary Club – 21 febbraio – Espace du Fort Carré – Antibes

Incontro con Julia Sintzen – 21 febbraio – Mediateca Albert Camus – Antibes

La mia casa fa il broncio – fino al 21 febbraio – Mediateca des Semboules – Antibes

Teatro

Antibéa Théâtre : 15 rue Georges Clémenceau – Antibes

Improvvisazione – 22 febbraio alle 20:30

Tradimenti – 20, 21 e 22 febbraio alle 20:30

Piccolo coccodrillo – 24 febbraio alle 15:00

Théâtre le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud – Antibes

Bella bourrine – 19, 20 e 21 febbraio alle 20:30

Nel cuore dell’oceano – 21 e 22 febbraio alle 15:00

Le mostre

Frammenti di Antibes – fino al 20 febbraio – Archivio municipale – Antibes

Transartcafé: storia di un luogo, 20 anni – fino al 28 febbraio – 6 Rue Dr Rostan – Antibes

L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Museo di Archeologia – Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese - 20 & 27 febbraio ore 10h.

Antibes Street Art – Il 25 febbraio ore 14

AURON

Semaine des Arts

Esposizione

Fino a venerdì 20 febbraio.

Centre de la station