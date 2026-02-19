Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Gli imperdibili
Mona dans tous ses États. Fino al 28 marzo 2026. Médiathèque Albert Camus - Antibes
Info su ma-mediatheque.net. Un’avventura collettiva, poetica e plastica guidata da Dominique Prévost: un legno inciso dal respiro antico che mani di oggi trasformano in un nuovo sussurro.
Scoperto in un mercatino dell’usato, questo antico legno inciso da un artista sconosciuto appresenta una maternità.
Ci offre il suo tenero passato di Madonna per reincarnarsi, animato da nuove mani e nuovi mezzi. «Mona in tutte le sue forme» ci propone così una grande varietà di interpretazioni
aperte a tutte le immaginazioni.
Conferenza «Espressione di un’impressione» a cura di Dominique Prévost venerdì 13 febbraio alle ore 18.
Diversi
- Stage di San Valentino – Fino al 20 febbraio – Théâtre Antibéa – Antibes
- Lotto del Rotary Club – 21 febbraio – Espace du Fort Carré – Antibes
- Incontro con Julia Sintzen – 21 febbraio – Mediateca Albert Camus – Antibes
- La mia casa fa il broncio – fino al 21 febbraio – Mediateca des Semboules – Antibes
Teatro
Antibéa Théâtre : 15 rue Georges Clémenceau – Antibes
- Improvvisazione – 22 febbraio alle 20:30
- Tradimenti – 20, 21 e 22 febbraio alle 20:30
- Piccolo coccodrillo – 24 febbraio alle 15:00
Théâtre le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud – Antibes
- Bella bourrine – 19, 20 e 21 febbraio alle 20:30
- Nel cuore dell’oceano – 21 e 22 febbraio alle 15:00
Le mostre
- Frammenti di Antibes – fino al 20 febbraio – Archivio municipale – Antibes
- Transartcafé: storia di un luogo, 20 anni – fino al 28 febbraio – 6 Rue Dr Rostan – Antibes
- L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Museo di Archeologia – Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese - 20 & 27 febbraio ore 10h.
- Antibes Street Art – Il 25 febbraio ore 14
- AURON
- Semaine des Arts
- Esposizione
- Fino a venerdì 20 febbraio.
- Centre de la station
AURON
Roller disco party
Ballo
Venerdì 20 febbraio 2026 dalle 16 alle 0.
place centrale
Spectacle d’Humour – Soirée Stand up
One man Show / One woman show
Domenica 22 febbraio 2026 da 20.
cinéma le riounet
boulevard Pompidou
Carnaval d’Auron
Carnevale
Martedì 24 febbraio dalle 14 alle 19:30.
place centrale
place centrale
Winter party ESF
Discesa con le fiaccole
Giovedì 26 febbraio 2026 da 18.
Giovedì 5 marzo 2026 da 18.
Piste du Riou
BEAUSOLEIL
Villaggio Charlot: spettacolo "Méli, Mélo et le livre ensorcelé
Giovedì 19 febbraio a 15:00
Village Charlot, 42 avenue du Maréchal Foch
CAGNES SUR MER
Il Carnevale della Savane arriva a Cagnes-sur-Mer!
Mercoledì 25 febbraio 2026.
Place de Gaulle
CANNES
Concert - Mathias Lévy
Jeudis du jazz - Saison du Théâtre de la Licorne
Giovedì 19 febbraio 2026
Horaire(s) :
19h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Spectacle - Stand Up Comedy Cannes
Venerdì 20 febbraio 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Concert - Ravel par David Kadouch
Venerdì 20 febbraio 2026
Horaire(s) :
19h30
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Spectacle - Le Prix
Sabato 21 febbraio 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Événement sportif - Le Semi de Cannes 2025
Domenica 22 febbraio 2026
Athletic Club de Cannes
Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau
Domenica 22 febbraio 2026
Horaire(s) :
De 9h à 17h30
Boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)
Spectacle - Les ailes de l'amour
Domenica 22 febbraio 2026
Horaire(s) :
18h
Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes
50 boulevard de la Croisette
1-3 Rue Frédéric Amouretti
Visite du quartier Palm Beach
Mercoledì 25 febbraio 2026
Horaire(s) :
9h30
Lieu de départ : parking Palm Beach, Cannes (rendez-vous face à l’oratoire de la Croix)
Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort
Fino a domenica 24 maggio 2026
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
GORBIO
Mostra: "Pixel e luce" al Château Lascaris
Fino al 7 marzo
Château-Musée Lascaris, Rue du Château
ISOLA
boum dei bambini
Serata danzante
Giovedì 19 febbraio 2026 da 16.
Giovedì 26 febbraio 2026 da 16.
Giovedì 5 marzo 2026 da 16.
Salle Mercière
Isola 2000
Carnevale di Isola 2000
Martedì 24 febbraio 2026 da 14.
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
Isola 2000
Spettacolo Pipeau il folletto
Mercoledì 25 febbraio 2026 da 18.
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
Isola 2000
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TURBIE
Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie
Fino al 29 marzo
Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve
MENTON
92ª Fête del Citron - Passeggiata del limone
Fino al 1 marzo
Palais de l'Europe –
Office de Tourisme,
8 avenue Boyer
92ª Fête del Citron ® - Visita guidata: Il Palazzo Riviera
Giovedì 19 febbraio da 10:00 a 11:30
Le Riviera Palace,
28 avenue Riviera
Stagione artistica del Casinò Barriere 2025-2026: canzoni corse di Jean Menconi
Venerdì 20 febbraio da 20:00 a 21:30
Casino Barrière Menton,
2 bis avenue Félix Faure
Anne Roumanoff - L'esperienza della vita
Sabato 21 febbraio da 20:30 a 22:00
One man Show / One woman show
Théâtre Francis Palmero,
Palais de l'Europe, 8 avenue boyer
92a Fête du Citron® - Corsa di beneficenza "Citron Givré"
Sabato 21 febbraio da 10:30 a 12:30
Esplanade des Sablettes
92ª Fête del Citron ® - La fattoria dei limoni : Visita guidata con aperitivo
Lunedì 23 febbraio da 10:15 a 13:15, da 10:30 A 13:30 e da 10:00 A 13:00
Prodotti locali
12 avenue des Acacias
92ª Fête del Citron ®< - Escursione su una collina terrazzata e sulle tradizionali captazioni d'acqua
Lunedì 23 febbraio da 09:30 a 11:30 / ...
Visita guidata e/o commentata
Palais de l'Europe –
Office de Tourisme, 8 avenue Boyer
92a Fête du Citron® - Visita guidata : alla Belle Epoque di Mentone
Martedì 24 febbraio da 10:00 a 11:30
Palais de l'Europe - Office de Tourisme,
8 avenue Boyer
92ème Fête du Citron® - Dietro le quinte della Fête du Citron - Party
24 febbraio > 25 febbraio
Visita guidata e/o commentata
Palais de l'Europe - Office de Tourisme,
8 avenue Boyer
92a Fête du Citron® - Spettacolo folkloristico della Capeline de Menton
Mercoledì 25 febbraio da 20:30 a 22:00
Salle Saint Exupéry, 8 rue de la République
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostre - Esposizioni
92a Fête du Citron® - Esposizione di motivi a base di agrumi
Fino al 1° marzo
Esposizione
Jardins Bioves,
Avenue Boyer, Avenue de Verdun
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Happy Hour Musical
Il 19 febbraio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
Bd Louis II, 98000 Monaco
The Voice of the Amazon
Il 21 febbraio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
7, rue Louis Notari
Pelléas et Mélisande de Claude Debussy
Dal 22 al 28 febbraio 2026
Opéra de Monte-Carlo
Place du Casino
"Koko le clown" de Dave et Max Fleischer
Il 25 febbraio 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00 e17h00
L'Engelin, 83-85 Bd du Jardin Exotique, 98000 Monaco
Magies d'ailleurs
Fino al 15 aprile 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition à la Gare SNCF de Monaco
Fino al 15 aprile 2026
Organizzatore
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
Place Sainte Dévote
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
NIZZA
Tête-à-tête avec… Beethoven – L’amoureux solitaire - Teatro
Giovedì 19 febbraio 2026 alle 20:30.
Sabato 21 febbraio 2026 alle 17:30.
Da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo 2026 il giovedì e venerdì alle 20:30. Il sabato alle 17:30. La domenica alle 16.
Dal giovedì 5 a domenica 8 marzo 2026 il giovedì, venerdì e sabato alle 20:30. Il domenica alle 16.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Ben l’Oncle Soul
Concerto
Giovedì 19 febbraio 2026 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Antoine Peyron – Je vais vous cartonner !
One man Show / One woman show
Giovedì 19 febbraio 2026 alle 21:15.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Signé Sacha
Teatro
Da giovedì 19 a domenica 22 febbraio 2026 il giovedì, venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 17.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Linh
Concerto
Giovedì 19 febbraio 2026 alle 20.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
1 Max de Bowie
Concerto
Venerdì 20 febbraio 2026 alle 20:30.
Salle Black Box
2 Pont René Coty
Centre AnimaNice Bon Voyage
Tchami
Concerto
Venerdì 20 febbraio 2026 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Khatchatourian – Chostakovitch
Concerto
Venerdì 20 febbraio 2026 alle 20.
Sabato 21 febbraio 2026 alle 18.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
La casa del Papy
Teatro
Venerdì 20 febbraio 2026 alle 21:15.
Sabato 21 febbraio 2026 alle 20:30.
Domenica 22 febbraio 2026 alle 19:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
La Révélation
Teatro
Venerdì 20 febbraio 2026 alle 21.
Domenica 22 febbraio 2026 alle 16.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Carnaval de Nice – Corso Carnavalesque Illuminé
Sabato 21 febbraio 2026 dalle 20:30 alle 22.
Martedì 24 febbraio 2026 dalle 20:30 alle 22.
Place Masséna
Y a-t-il un pilote dans la salle ?
Teatro
Sabato 21 febbraio 2026 alle 21.
Venerdì 27 febbraio 2026 alle 21.
Domenica 19 aprile 2026 alle 18.
Sabato 25 aprile 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Ados.com : Vive les vacances en famille ! - Teatro
Giovedì 19 febbraio 2026 alle 18.
Venerdì 20 febbraio 2026 alle 19:30.
Sabato 21 febbraio 2026 alle 18.
Domenica 22 febbraio 2026 alle 17.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Carnaval de Nice – Corso Carnavalesque Illuminé
Sabato 21 febbraio 2026 dalle 20:30 alle 22.
Martedì 24 febbraio 2026 dalle 20:30 alle 22.
Place Masséna
Samuel Bambi – Machine
One man Show / One woman show
Sabato 21 febbraio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Corso Carnavalesque d’Aqui – Carnaval de Nice
Carnevale
Domenica 22 febbraio 2026 dalle 14:30 alle 16.
Place Masséna
Zatanna – Aux frontières de la transcendance
Spettacolo
Domenica 22 febbraio 2026 alle 16:30.
Venerdì 20 marzo 2026 alle 21.
Sabato 9 maggio 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Carnaval de Nice 2026 “Vive la Reine”
Fino al 1° Marzo 2026
https://www.nicecarnaval.com/
Place Masséna
Reines de lumière – Ateliers
Fino all’8 marzo 2026
Nicetoile (niveau 2)
30 Avenue Jean Médeci
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Reines de lumière – Exposition et ateliers
Fino all’8 marzo 2026
Nicetoile (niveau 2)
30 Avenue Jean Médeci
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Demain, demain - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Au travers de la Serrure - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione
Fino al 30 Aprile 2026
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Poésie fait maison - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
92a Fête du Citron® -Visita guidata: Tour al crepuscolo
Venerdì 20 febbraio da 17:30 a 19:00
Visita guidata e/o commentata
Lavoir, Avenue Raymond Poincaré
92a Fête du Citron® - Visita guidata: Dal castello all'ulivo
Lunedì 23 febbraio da 14:00 a 16:00
Visita guidata e/o commentata
Lavoir, Avenue Poincaré
92a Fête du Citron® - Visita guidata: pausa di prima mattina nel villaggio di Roquebrune
Mercoledì 18 febbraio da 09:00 a 11:30 / Mercoledì 25 febbraio da 09:00 a 11:30
Place des 2 Frères
SAINT LAURENT DU VAR
Espace Loisirs des Jaquons – animations vacances de Février 2026
Fino al 27 Febbraio 2026
258 avenue du Zoo
SAINT MARTIN VESUBIE
Concours du plus beau masque de carnaval
Fino al 20/02/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 18.
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
Spectacle – « Carnaval es arribat »
Spettacolo
Venerdì 20 febbraio 2026 dalle 15 alle 15:40.
Médiathèque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
Carnaval traditionnel
Carnevale
Da sabato 21 a martedì 24 febbraio 2026 dalle 7 alle 0.
PROGRAMME :
Samedi 21 février
15h30 : Tournée du héraut annonçant l’arrivée de sa Majesté dans les rues du village
17h00 : Arrivée de sa Majesté Titoun sur son char suivi du vin chaud offert par « Le St Mart »
22h00 : Bal costumé animé par Dj Cecyl, salle Jean Gabin
Dimanche 22 février
11h30 : Dégustation de Pépa réalisée par les polentiers du village, place du Général de Gaulle
14h30 : Défilé carnavalesque à l’hôpital St Antoine - départ de la place de la Gare
17h00 : Apéritif, porte Sainte-Anne, offert par « La Pizza »
Lundi 23 février
Dès 7h00 : Tournée dans le haut du village et ses alentours avec le Biffou Djouve
11h00 : Arrivée du Biffou, place du Général de Gaulle
15h00 : Après-midi enfantine et visite du Biffou, salle Jean Gabin
Mardi 24 février
Dès 7h00 : Tournée dans le bas du village et ses alentours avec le Biffou Madje
15h00 : Défilé carnavalesque de la place du général de Gaulle jusqu’à la place de la Frairie
16h30 : Ambégu, place de la Frairie, offert par la Municipalité
17h30 : Tirage de la tombola, vin chaud et boudins offerts par la boucherie « Chez Marco », le café-restaurant « L’embuscade » et les artisans du village, place Général de Gaulle
21h00 : Feu d’artifice, allée de Verdun, suivi de la procession des Pénitents Blancs et incinération de sa Majesté Titoun sur la place de la Gare
22h00 : Bal costumé animé par DJ Miss Corbass, salle Jean Gabin
Village
Exposition – “La passion du cirque”
Fino al 5 Marzo 2026
Médiathéque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
TENDE
Premières Loges : un documentaire rare sur la biodiversité invisible
Mercoledì 25 febbraio da 18:00 a 19:30
Maison du Parc,
103 avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VALDEBLORE
Garden Party de l’ESF, Descente aux Flambeaux et Feux d’Artifice
Discesa con le fiaccole
Venerdì 20 febbraio 2026 da 17:30.
La Colmiane
VENCE
Les Gamin’rient
Carnevale
Fino al 28/02/2026 ogni giorno.
Vence
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne