“Biodiversità il mio tesoro”, una mostra alla Maison de la Nature di Èze

Nuova mostra alla Maison de la Nature che si trova all’interno del Parc de la Grande Corniche ad Èze: si tratta di “Biodiversité mon trésor”.



La mostra può essere visitata fino a domenica 30 marzo 2025: un’occasione anche per scoprire l'ambiente atipico del parco e delle specie che ospita.



Il sito Natura 2000 delle Corniches de la Riviera, situato nel sud-est della Francia, è costituito da una catena di massicci, balconi costieri e coste.



Il Dipartimento delle Alpi Marittime è impegnato a preservare questo sito che costituisce un importante patrimonio naturale.





Il particolare ambiente delle Corniches de la Riviera è stato riconosciuto di importanza mondiale per la protezione di numerose specie endemiche, in particolare l'emblematica Nivéola de Nice, la cui presenza è all'origine della classificazione come zona Natura 2000.



Nell’ambito del Green Deal, il Dipartimento delle Alpi Marittime, in collaborazione con l’Istituto di ricerca per lo sviluppo, invita a un’esplorazione educativa e coinvolgente della biodiversità.



Nato dalla contrazione dei termini “diversità” e “biologico”, designa l’immensa varietà di forme di vita sulla Terra, dai microrganismi ai mammiferi, passando per insetti e piante, nonché i numerosi ecosistemi dove questi organismi vivono, si nutrono, si muovono e interagiscono: foreste, oceani, montagne, fiumi e persino città.



Essenziale per la sopravvivenza umana, la biodiversità è al centro della nostra vita quotidiana, sia per quanto riguarda il cibo, l’abbigliamento, l’abitazione ed anche l’intrattenimento.

Tuttavia, di fronte a bisogni in costante aumento, le risorse naturali si stanno esaurendo e l’erosione della biodiversità sta accelerando.

Consapevoli di questi problemi, diverse istituzioni stanno mettendo in atto strategie e misure per tutelare l’ambiente: preservarlo rimane, in ogni caso, una responsabilità che ricade su ciascuno di noi.La Maison de la Nature è liberamente accessibile, dal mercoledì alla domenica e nei giorni festivi. È accessibile alle persone con mobilità ridotta con parcheggio e rampa di accesso. Orari di apertura: 9,30-12,30 e 13,30-17.