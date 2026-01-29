Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Diversi

Salone dell’acquariologia e della terrariologia - Dal 31 gennaio al 1° febbraio - Espace du Fort Carré

Il mio weekend ai musei - Dal 31 gennaio al 1° febbraio – Antibes



Théâtre

Antibéa théâtre : 15 rue Georges Clémenceau – Antibes

L’avaro – 30 e 31 gennaio alle 20:30 e 18

Movimento nel teatro – contemporaneo: intorno a Molière – 29 gennaio alle 19:00THÉÂTRE



Le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud - Antibes

Il cuculo di Baviera – dal 29 al 31 gennaio alle 20:30



ANTHÉA ANTIPOLIS : 260 avenue Jules Grec - Antibes

Huellas – dal 29 al 31 gennaio alle 20:30-21:00

Nel frattempo – dal 29 al 31 gennaio alle 20:30



Le mostre

Aragosta e scampi – fino al 31 gennaio – Musée de la Carte Postale – Antibes

Le improbabili fotografie – Fino al 31 gennaio – Médiathèque Albert Camus – Antibes – mostra di Claude Juan

L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Musée d’Archéologie – Antibes



Visite guidate

La strada dei pittori – Il 29 gennaio ore 14h.



AURON

Fête de la raquette

Dal sabato 31 gennaio a domenica 1° febbraio 2026 dalle 9:30 alle 19.

Domaine skiable

Station d'Auron



CANNES

Conférence - L'histoire de la Malmaison

Giovedì 29 gennaio 2026

Horaire(s) :

18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Théâtre - Boum littéraire

Saison du Théâtre de la Licorne

Venerdì 30 gennaio 2026

Horaire(s) :

19h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Théâtre - Le Cercle des poètes disparus

Da sabato 31 gennaio 2026

a domenica 1° febbreaio 2026

Horaire(s) :

31/01/26 - 20h30

01/02/26 - 16h

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Danse - Rêves d'orient, le rêve continue

Sabato 31 gennaio 2026

Horaire(s) :

19h30

(Ouverture des portes à 19h)

Espaces Mimont

5 rue de Mimont



Spectacle - Chambre d'hôtes

Sabato 31 gennaio 2026

Horaire(s) :

17h

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Musique - Improvisations

Domenica 1° febbraio 2026

Horaire(s) :

à partir de 17h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Salon - MIDEM 2026

Da mercoledì 4 febbraio 2026

A sabato 7 febbraio 2026

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Exposition - Le peuple du livre

Fino a domenica 1° febbraio 2026

Horaire(s) :

De 14h à 19h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition - La Seconde Guerre mondiale

L'impossible oubli

Da lunedì 2 febbraio 2026

a venerdì 6 febbraio 2026

Horaire(s) :

De 10h à 12h et de 14h à 17h

Salon Marianne - Hôtel de ville

1 place Bernard Cornut-Gentille



Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort

Fino a domenica 24 maggio 2026

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer

Fino a domenica 26 aprile 2026

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino al 5 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino a venerdì 6 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

Ma part d’ombre – Festival Trajectoires

Venerdì 30 gennaio 2026 da 20.

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



ISOLA

Red Bull Paret Vous

Sabato 31 gennaio 2026.

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble le Pelevos



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA TURBIE

Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie

Fino al 29 marzo

Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve



LE BROC

HK Poète en cavale

Spettacolo

Sabato 31 gennaio 2026 da 20:30.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



MENTON

Gala Arts Martiaux

Mercoledì 4 febbraio da 18:30 a 20:00

Théâtre Francis Palmero, 8 avenue Boyer



Visite guidate

Visita guidata: giardino de La Citronneraie

Fino al 31 gennaio

Le Mas Flofaro,

69 corniche André Tardieu



Visita guidata alla collezione nazionale di agrumi al Palais de Carnolès

Fino al 31 gennaio

Palais de Carnolès,

3 avenue de la Madone



Visita guidata: Il giardino di Maria Serena

Fino al 31 gennaio

Jardin Maria Serena,

21 promenade Reine Astrid



Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone

Fino al 31 gennaio

Jardin Serre de la Madone,

74 route du Val de Gorbio



Visita guidata del Domaine Gannac

Fino al 13 febbraio

Maison Gannac, 2970

Route de Super Garavan



92ª Festa del Citron - Passeggiata del limone

Fino al 1 marzo

Palais de l'Europe –

Office de Tourisme, 8 avenue Boyer



Mostre - Esposizioni

Mostra "I colori del fogliame"

Fino al 31 marzo 2026

Avenue Saint Jacques



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Fino al 30 aprile

Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III



Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)

Fino al 30 aprile

Martedì 10 – 11,30

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 30 aprile

Martedì: 14:30 - 16:00

Sabato: 10:00 - 11:30

Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,

Place de l'église



Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri

Fino al 30 aprile

Dal martedì al sabato: 10 – 11,30

Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez



Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.

Fino all’8 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

La Walkyrie de Richard Wagner

Fino al 29 gennaio 2026

Place du Casino



Ciné-club "Il postino"

Orario di inizio dell'evento

Giovedì 29 gennaio 2026 ore 19h00

18 Rue Bellevue



Récital - Evgeny Kissin

Il 4 febbraio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Bd Louis II



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"

Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



La Patinoire

Fino al 1° marzo 2026

Route de la Piscine



NIZZA

De bonnes ondes

Teatro

Fino al 01 Febbraio 2026

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



À l’ombre du réverbère

Teatro

Fino a giovedì 29 gennaio 2026 ore 20.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



Janis has a date

Concerto

Da giovedì 29 a venerdì 30 gennaio 2026 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Nassim Mellah – Comique

One man Show / One woman show

Giovedì 29 gennaio 2026 alle 21:15.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Tome 1 – Tom Baldetti – Les plages du rire

One man Show / One woman show

Giovedì 29 gennaio 2026 alle 20:30.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Les sept dernières balades de mémé Jeanine

Spettacolo

Giovedì 29 gennaio 2026 il giovedì da 14.

Sabato 31 gennaio 2026 il sabato da 14:30 e da 20.



Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



I Gotta Feeling

Concerto

Giovedì 29 gennaio 2026 alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Râleuse ! Mais pas que…

One man Show / One woman show

Da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio 2026 alle 18. Il venerdì alle 19:30. Il sabato alle 20:30.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel

Bat. B



Les musiques de Joe Hisaishi en concert symphonique

Concerto

Venerdì 30 gennaio 2026 alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



L’île des esclaves

Teatro

Venerdì 30 gennaio 2026 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Moby Dick

Teatro

Venerdì 30 gennaio 2026 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



“Historic”, Teve invite PLNI, Giano, BSOD, ZC6 et Lester

Concerto

Venerdì 30 gennaio 2026 alle 20.

Espace Grappelli

49 avenue de la Marne

Place Emile Begnis



Building, une ascension vers la chute

Teatro

Venerdì 30 gennaio 2026 alle 20.

Sabato 31 gennaio 2026 alle 20.

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl

Rue du Château



Camille Lorente

One man Show / One woman show

Sabato 31 gennaio 2026 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Mathieu Madénian – À pleurer de rire

One man Show / One woman show

Sabato 31 gennaio 2026 da 20:30.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



La Clémence de Titus

Opera

Sabato 31 gennaio 2026 alle 20.

Domenica 1° febbraio 2026 alle 15.

Martedì 3 febbraio 2026 alle 20.

Giovedì 5 febbraio 2026 alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Opéra Bastringue

Spettacolo

Sabato 31 gennaio 2026 alle 18.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt

Teatro

Fino a sabato 31 gennaio 2026 ore 15.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Séismes

Spettacolo

Sabato 31 gennaio 2026 alle 20.

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



Skantchy

Concerto

Sabato 31 gennaio 2026 alle 20:30.

Salle Black Box

2 Pont René Coty

Centre AnimaNice Bon Voyage



Cantates à Saint-Paul

Concerto

Domenica 1° febbraio 2026 alle 15:30.

Eglise Saint-Paul

28 avenue de Pessicart

Elena Nagapetyan – Ça valait le coup

One man Show / One woman show

Domenica 1° febbraio 2026 alle 18.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Pop Philo

Spettacolo

Martedì 3 febbraio 2026 alle 19:30.

Stockfish

5 avenue François Mitterrand



The Dark Side of the Moon – Pink Floyd

Concerto

Martedì 3 febbraio 2026 alle 17:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



La vie devant soi

Spettacolo

Martedì 3 febbraio 2026 il martedì da 14.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



The Wall – Pink Floyd

Concerto

Martedì 3 febbraio 2026 alle 21.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Le procès de Jeanne

Teatro

Dal mercoledì 4 a venerdì 6 febbraio 2026 il mercoledì, giovedì e venerdì da 20.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Luminiscence – L’Odyssée céleste

Spettacolo

Fino al 28 Marzo 2026

Basilique Notre-Dame de Nice

2 rue d'Italie



Mostre – esposizioni

Merci, mais non merci - Esposizione

Mostra collettiva

Fino al 31 gennaio 2026

Galerie Eva Vautier

2 rue Vernier

Quartier Libération



Mostra SUM? – Equilibrio assoluto

Fino al 01 Febbraio 2026

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas[AM1]



Eclats d’émotion - Esposizione

Fino al 1° Febbraio 2026

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 18.

Mostra di Christine Flori e Caco.

Galerie Lou Babazouk 2

5 rue Benoit Bunico



Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione

Fino al 14 Febbraio 2026

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition

Fino al 01 marzo 2026

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



Mondes parallèles - Esposizione

Fino al 31 Marzo 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione

Fino all’8 Marzo 2026

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Les Jeudis de la Villa avec Sylvain Tesson

Conferenza

Giovedì 29 gennaio 2026 dalle 18:30 alle 23.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



SAINT-LAURENT-DU-VAR

Théâtre – Le casque et l’enclume

Venerdì 30 gennaio 2026 dalle 20:30 alle 22:10.

Auditorium Clidat

177 av du Général Leclerc



SAINT MARTIN VESUBIE

Théâtre – “Les gamines”

Domenica 1° febbraio 2026 dalle 16 alle 17:30.

Espace Jean Gabin

Place de la Gare routière



Exposition – “Au bout du conte”

Fino al 05 Febbraio 2026

52 bd Lazare Raiberti



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



TENDE

Laboratorio creativo: il passato è di moda! al Musée Départemental des Merveilles - Tende

Domenica 1 febbraio da 14:30 a 15:30

Musée départemental des Merveilles à Tende,

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

Découverte et observation de la Chauve-Souris

Conferenza

Sabato 31 gennaio 2026 dalle 14 alle 16.

Salle de La Roche

La Roche



VENCE

Exposition « Franta, la condition humaine »

Esposizione

Fino al 24 Maggio 2026

Musée de Vence

2, Place du Frêne





























