Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Diversi
Salone dell’acquariologia e della terrariologia - Dal 31 gennaio al 1° febbraio - Espace du Fort Carré
Il mio weekend ai musei - Dal 31 gennaio al 1° febbraio – Antibes
Théâtre
Antibéa théâtre : 15 rue Georges Clémenceau – Antibes
L’avaro – 30 e 31 gennaio alle 20:30 e 18
Movimento nel teatro – contemporaneo: intorno a Molière – 29 gennaio alle 19:00THÉÂTRE
Le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud - Antibes
Il cuculo di Baviera – dal 29 al 31 gennaio alle 20:30
ANTHÉA ANTIPOLIS : 260 avenue Jules Grec - Antibes
Huellas – dal 29 al 31 gennaio alle 20:30-21:00
Nel frattempo – dal 29 al 31 gennaio alle 20:30
Le mostre
Aragosta e scampi – fino al 31 gennaio – Musée de la Carte Postale – Antibes
Le improbabili fotografie – Fino al 31 gennaio – Médiathèque Albert Camus – Antibes – mostra di Claude Juan
L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Musée d’Archéologie – Antibes
Visite guidate
La strada dei pittori – Il 29 gennaio ore 14h.
AURON
Fête de la raquette
Dal sabato 31 gennaio a domenica 1° febbraio 2026 dalle 9:30 alle 19.
Domaine skiable
Station d'Auron
CANNES
Conférence - L'histoire de la Malmaison
Giovedì 29 gennaio 2026
Horaire(s) :
18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Théâtre - Boum littéraire
Saison du Théâtre de la Licorne
Venerdì 30 gennaio 2026
Horaire(s) :
19h30
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Théâtre - Le Cercle des poètes disparus
Da sabato 31 gennaio 2026
a domenica 1° febbreaio 2026
Horaire(s) :
31/01/26 - 20h30
01/02/26 - 16h
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Danse - Rêves d'orient, le rêve continue
Sabato 31 gennaio 2026
Horaire(s) :
19h30
(Ouverture des portes à 19h)
Espaces Mimont
5 rue de Mimont
Spectacle - Chambre d'hôtes
Sabato 31 gennaio 2026
Horaire(s) :
17h
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Musique - Improvisations
Domenica 1° febbraio 2026
Horaire(s) :
à partir de 17h
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Salon - MIDEM 2026
Da mercoledì 4 febbraio 2026
A sabato 7 febbraio 2026
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Exposition - Le peuple du livre
Fino a domenica 1° febbraio 2026
Horaire(s) :
De 14h à 19h
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Exposition - La Seconde Guerre mondiale
L'impossible oubli
Da lunedì 2 febbraio 2026
a venerdì 6 febbraio 2026
Horaire(s) :
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Salon Marianne - Hôtel de ville
1 place Bernard Cornut-Gentille
Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort
Fino a domenica 24 maggio 2026
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
CARROS
Ma part d’ombre – Festival Trajectoires
Venerdì 30 gennaio 2026 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
ISOLA
Red Bull Paret Vous
Sabato 31 gennaio 2026.
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TURBIE
Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie
Fino al 29 marzo
Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve
LE BROC
HK Poète en cavale
Spettacolo
Sabato 31 gennaio 2026 da 20:30.
Complexe les Arts d'Azur - Le Broc
12 rue des Jardins
MENTON
Gala Arts Martiaux
Mercoledì 4 febbraio da 18:30 a 20:00
Théâtre Francis Palmero, 8 avenue Boyer
Visite guidate
Visita guidata: giardino de La Citronneraie
Fino al 31 gennaio
Le Mas Flofaro,
69 corniche André Tardieu
Visita guidata alla collezione nazionale di agrumi al Palais de Carnolès
Fino al 31 gennaio
Palais de Carnolès,
3 avenue de la Madone
Visita guidata: Il giardino di Maria Serena
Fino al 31 gennaio
Jardin Maria Serena,
21 promenade Reine Astrid
Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone
Fino al 31 gennaio
Jardin Serre de la Madone,
74 route du Val de Gorbio
Visita guidata del Domaine Gannac
Fino al 13 febbraio
Maison Gannac, 2970
Route de Super Garavan
92ª Festa del Citron - Passeggiata del limone
Fino al 1 marzo
Palais de l'Europe –
Office de Tourisme, 8 avenue Boyer
Mostre - Esposizioni
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
La Walkyrie de Richard Wagner
Fino al 29 gennaio 2026
Place du Casino
Ciné-club "Il postino"
Orario di inizio dell'evento
Giovedì 29 gennaio 2026 ore 19h00
18 Rue Bellevue
Récital - Evgeny Kissin
Il 4 febbraio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Bd Louis II
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
La Patinoire
Fino al 1° marzo 2026
Route de la Piscine
NIZZA
De bonnes ondes
Teatro
Fino al 01 Febbraio 2026
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
À l’ombre du réverbère
Teatro
Fino a giovedì 29 gennaio 2026 ore 20.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Janis has a date
Concerto
Da giovedì 29 a venerdì 30 gennaio 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Nassim Mellah – Comique
One man Show / One woman show
Giovedì 29 gennaio 2026 alle 21:15.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Tome 1 – Tom Baldetti – Les plages du rire
One man Show / One woman show
Giovedì 29 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Les sept dernières balades de mémé Jeanine
Spettacolo
Giovedì 29 gennaio 2026 il giovedì da 14.
Sabato 31 gennaio 2026 il sabato da 14:30 e da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
I Gotta Feeling
Concerto
Giovedì 29 gennaio 2026 alle 20:30.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Râleuse ! Mais pas que…
One man Show / One woman show
Da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio 2026 alle 18. Il venerdì alle 19:30. Il sabato alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Les musiques de Joe Hisaishi en concert symphonique
Concerto
Venerdì 30 gennaio 2026 alle 20:30.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
L’île des esclaves
Teatro
Venerdì 30 gennaio 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Moby Dick
Teatro
Venerdì 30 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
“Historic”, Teve invite PLNI, Giano, BSOD, ZC6 et Lester
Concerto
Venerdì 30 gennaio 2026 alle 20.
Espace Grappelli
49 avenue de la Marne
Place Emile Begnis
Building, une ascension vers la chute
Teatro
Venerdì 30 gennaio 2026 alle 20.
Sabato 31 gennaio 2026 alle 20.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Rue du Château
Camille Lorente
One man Show / One woman show
Sabato 31 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Mathieu Madénian – À pleurer de rire
One man Show / One woman show
Sabato 31 gennaio 2026 da 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
La Clémence de Titus
Opera
Sabato 31 gennaio 2026 alle 20.
Domenica 1° febbraio 2026 alle 15.
Martedì 3 febbraio 2026 alle 20.
Giovedì 5 febbraio 2026 alle 20.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Opéra Bastringue
Spettacolo
Sabato 31 gennaio 2026 alle 18.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt
Teatro
Fino a sabato 31 gennaio 2026 ore 15.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Séismes
Spettacolo
Sabato 31 gennaio 2026 alle 20.
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Skantchy
Concerto
Sabato 31 gennaio 2026 alle 20:30.
Salle Black Box
2 Pont René Coty
Centre AnimaNice Bon Voyage
Cantates à Saint-Paul
Concerto
Domenica 1° febbraio 2026 alle 15:30.
Eglise Saint-Paul
28 avenue de Pessicart
Elena Nagapetyan – Ça valait le coup
One man Show / One woman show
Domenica 1° febbraio 2026 alle 18.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Pop Philo
Spettacolo
Martedì 3 febbraio 2026 alle 19:30.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
The Dark Side of the Moon – Pink Floyd
Concerto
Martedì 3 febbraio 2026 alle 17:30.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
La vie devant soi
Spettacolo
Martedì 3 febbraio 2026 il martedì da 14.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
The Wall – Pink Floyd
Concerto
Martedì 3 febbraio 2026 alle 21.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Le procès de Jeanne
Teatro
Dal mercoledì 4 a venerdì 6 febbraio 2026 il mercoledì, giovedì e venerdì da 20.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Merci, mais non merci - Esposizione
Mostra collettiva
Fino al 31 gennaio 2026
Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier
Quartier Libération
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas[AM1]
Eclats d’émotion - Esposizione
Fino al 1° Febbraio 2026
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 18.
Mostra di Christine Flori e Caco.
Galerie Lou Babazouk 2
5 rue Benoit Bunico
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Les Jeudis de la Villa avec Sylvain Tesson
Conferenza
Giovedì 29 gennaio 2026 dalle 18:30 alle 23.
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
SAINT-LAURENT-DU-VAR
Théâtre – Le casque et l’enclume
Venerdì 30 gennaio 2026 dalle 20:30 alle 22:10.
Auditorium Clidat
177 av du Général Leclerc
SAINT MARTIN VESUBIE
Théâtre – “Les gamines”
Domenica 1° febbraio 2026 dalle 16 alle 17:30.
Espace Jean Gabin
Place de la Gare routière
Exposition – “Au bout du conte”
Fino al 05 Febbraio 2026
52 bd Lazare Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
TENDE
Laboratorio creativo: il passato è di moda! al Musée Départemental des Merveilles - Tende
Domenica 1 febbraio da 14:30 a 15:30
Musée départemental des Merveilles à Tende,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VALDEBLORE
Découverte et observation de la Chauve-Souris
Conferenza
Sabato 31 gennaio 2026 dalle 14 alle 16.
Salle de La Roche
La Roche
VENCE
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne