Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Gli imperdibili
24 gennaio – Conservatorio di Musica e Arte Drammatica – Antibes.
Dal repertorio classico alle esplorazioni contemporanee, avrete l’occasione di apprezzare concerti di musica da camera, duetti sorprendenti, formazioni inedite e performance jazz capaci di far viaggiare l’immaginazione.
Il programma della serata prevede un concerto di musica da camera con Marie-Agnès Le Tellier (violino), Charles Arzounian (violoncello), Maximilien Borron (pianoforte), Marion Vezzosi e Olivier Mauny (tromba), Isabelle Lafonta (trombone), Philippe Negrel (corno) e Pierre Cardenaud (tuba).
Diversi
Le notti della lettura - 23 gennaio - Médiathèque des Semboules – Antibes
Alla scoperta dell’architettura bastionata - 24 gennaio - Fort Carré – Antibes
Camus è hip-hop: tra miseria e sole - 24 gennaio alle 16:00 - Médiathèque Albert Camus – Antibes
Antibéa théâtre : 15 rue Georges Clémenceau – Antibes
THÉÂTRE
ANTIBÉA THÉÂTRE : 15 rue Georges Clémenceau - Antibes
L’avaro – 23, 24, 30 e 31 gennaio alle 20:30 e 25 gennaio alle 16:00
Improvvisazione teatrale – 25 gennaio alle 20:30
Movimento nel teatro – contemporaneo: intorno a Molière – 29 gennaio alle 19:00THÉÂTRE
Le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud - Antibes
Come una fenice – dal 22 al 24 gennaio alle 20:30
ANTHÉA ANTIPOLIS : 260 avenue Jules Grec - Antibes
- Charlie Winston – 23 e 24 gennaio alle 20:30
- Waly Dia – 1 ora da uccidere – 22 gennaio alle 20:00-20:30
- Huellas – dal 28 al 31 gennaio alle 20:30-21:00
- Non mi è mai successo nulla – dal 22 al 25 gennaio alle 17:00-20:30-21:00
Le mostre
- Aragosta e scampi – fino al 31 gennaio – Musée de la Carte Postale – Antibes
- Le improbabili fotografie – dall’8 al 31 gennaio – Médiathèque Albert Camus – Antibes – mostra di Claude Juan
- L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Musée d’Archéologie – Antibes
Visite guidate
- Vecchia antibes in francesse - 28 gennaio ore 10h.
- La strada dei pittori – 29 gennaio ore 14h.
BREIL SUR ROYA
Serata di lettura: gioco d'indagine "Massacro in biblioteca".
Sabato 24 gennaio da 21:30 a 23:00
Bibliothèque - Rue Pasteur
Notte di lettura 10a edizione, "Città e campagna", a Breil
Sabato 24 gennaio da 18:00 a 00:00
Bibliothèque de Breil-Sur-Roya,
1bis rue Pasteur
CANNES
Mon Schubert bien-aimé (Épisode 1)
Série musicale
Giovedì 22 gennaio 2026
Horaire(s) :
19h30
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Animations - Master class d'écriture avec Franck Bouysse
Vendredi 23 janvier 2026 e samedi 24 janvier 2026
Horaire(s) :
Venerdì 23 gennaio: de 14h à 17h
Sabato 24 gennaio : de 9h à 12h
Mediathèque Noailles
1 avenue Jean de Noailles
Concert - Au cœur de la mer et des océans
Sabato 24 gennaio 2026
Horaire(s) :
20h45
Église Notre-Dame de Bon Voyage
2 rue Notre-Dame
Concert - Carmencita
Sabato 24 gennaio 2026
Horaire(s) :
à partir de 20h
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Concert - Arte Misia
Sabato 24 gennaio 2026
Horaire(s) :
20h
Église Holy Trinity
2 avenue Branly
Spectacle - Bernard Mabille - Loin des cons !
Sabato 24 gennaio 2026
Horaire(s) :
20h
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Théâtre - Les filles aux mains jaunes
Sabato 24 gennaio 2026
Horaire(s) :
20h30
Salle Le Raimu
Chemin de la Borde
Musique - Masterclass de guitare classique
avec Johan FOSTIER
Da sabato 24 gennaio 2026
a domenica 25 gennaio 2026
Horaire(s) :
samedi de 10h à 17h
dimanche de 10h à 16h
Château Font de Veyre
70 avenue Docteur Raymond Picaud
Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau
Domenica 25 gennaio 2026
Horaire(s) :
De 9h à 17h30
boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)
Théâtre - La folle journée ou le mariage de Figaro
Domenica 25 gennaio 2026
Horaire(s) :
18h
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Concert - Violons de Prague
Martedì 27 gennaio 2026
Horaire(s) :
20h
Église Notre-Dame de Bon Voyage
2 rue Notre-Dame
Exposition - Le peuple du livre
Fino a domenica 1° febbraio 2026
Horaire(s) :
De 14h à 19h
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort
Fino a domenica 24 maggio 2026
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
CARROS
Sortie de piste
One man Show / One woman show
Venerdì 23 gennaio 2026 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TURBIE
Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie
Fino al 29 marzo
Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve
LEVENS
Concert: Tony Amantini and The Cheeky Folks
Sabato 17 gennaio 2026 dalle 20:30 alle 22.
Auditorium Joseph Raybaud
Place de la République
MENTON
Best of Opera
Venerdì 23 gennaio da 20:30 a 22:00
Théâtre Francis Palmero,
Palais de l'Europe, 8 avenue boyer
Lavoir théâtre - Repas performatif
Venerdì 23 gennaio da 20:30 a 21:50
Le Lavoir Théâtre de Menton,
63 boulevard du Fossan
Stagione artistica del Casinò Barriere 2025 - 2026 - Cena e concerto: leggende del blues
Sabato 24 gennaio da 20:00 a 23:00
Jazz e blues
Casino Barrière Menton,
2 bis avenue Félix Faure
Violini di Praga
Lunedì 26 gennaio da 16:00 a 17:30
Musica classica
Basilique Saint Michel, Place de l'église
Laboratorio di preparazione dei ravioli al limone di Mentone
Mercoledì 28 gennaio da 16:00 a 18:00
Pasta Piemonte,
34 rue Partouneaux
Visite guidate
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 23 gennaio da 14:30 a 15:15
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs),
Rue du Général Gallieni
Visita guidata: Il quartiere di Rigaudis o Terres Chaudes
Venerdì 23 gennaio da 10:00 a 12:00
Palais de l'Europe
Visita guidata: giardino de La Citronneraie
Fino al 31 gennaio
Le Mas Flofaro,
69 corniche André Tardieu
Visita guidata alla collezione nazionale di agrumi al Palais de Carnolès
Fino al 31 gennaio
Palais de Carnolès,
3 avenue de la Madone
Visita guidata: Il giardino di Maria Serena
Fino al 31 gennaio
Jardin Maria Serena,
21 promenade Reine Astrid
Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone
Fino al 31 gennaio
Jardin Serre de la Madone,
74 route du Val de Gorbio
Visita guidata del Domaine Gannac
Fino al 13 febbraio
Maison Gannac, 2970
Route de Super Garavan
92ª Festa del Citron - Passeggiata del limone
Fino al 1 marzo
Palais de l'Europe –
Office de Tourisme, 8 avenue Boyer
Mostre - Esposizioni
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Récital - Daniel Lozakovich et David Fray
Il 22 gennaio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Bd Louis II, 98000 Monaco
La Walkyrie de Richard Wagner
Dal 23 al 29 gennaio 2026
Place du Casino
Requiem de Mozart
Il 24 gennaio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Bd Louis II, 98000 Monaco
Orfeo ed Euridice de Christoph Willibald Gluck
Il 28 gennaio 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Place du Casino
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Organizzatore
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
La Patinoire
Fino al 1° marzo 2026
Route de la Piscine
NIZZA
De bonnes ondes
Teatro
Dal 22 Gennaio al 01 Febbraio 2026
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Casse-Noisette
Spettacolo
Giovedì 22 gennaio 2026 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Fusées
Spettacolo
Da giovedì 22 a sabato 24 gennaio 2026 il giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Sofia Belabbes – Ketchup Mayo
One man Show / One woman show
Giovedì 22 gennaio 2026 alle 20:30.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterrand
La Belle au Bois Dormant
Spettacolo
Giovedì 22 gennaio 2026 alle 21.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Impro Shuffle Show
Teatro
Giovedì 22 gennaio 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Le jeu du chevalier
Teatro
Giovedì 22 gennaio 2026 il giovedì da 14.
Sabato 24 gennaio 2026 il sabato da 14:30.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
L’Elegant de 10h
Teatro
Venerdì 23 gennaio 2026 alle 20.
Sabato 24 gennaio 2026 alle 20.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Rue du Château
Les Précieuses Ridicules
Venerdì 23 gennaio 2026 alle 21.
Domenica 1° febbraio 2026 alle 16:30.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Génération Céline – T’aimer encore
Concerto
Venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:30.
Palais Nikaia
163 Boulevard du Mercantour
Novecento
Teatro
Venerdì 23 gennaio 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Rodrigue
One man Show / One woman show
Venerdì 23 gennaio 2026 da 20:30.
Centre AnimaNice Maioum dou Rai
Centre culturel
10 boulevard Comte de Falicon
Le Journal d’un fou
Teatro
Venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
The Rust & Covers
Concerto
Venerdì 23 gennaio 2026 alle 20.
Espace Grappelli
49 avenue de la Marne
Place Emile Begnis
Goldmen
Concerto
Sabato 24 gennaio 2026 alle 20.
Palais Nikaia
163 Boulevard du Mercantour
Petit Biscuit
Concerto
Sabato 24 gennaio 2026 alle 19.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterrand
Zatanna – Aux frontières de la transcendance
Spettacolo
Sabato 24 gennaio 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Théâtre sur tréteaux
Teatro
Sabato 24 gennaio 2026 alle 19:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Nausicaa – Ombre et soleil, l’Odyssée, Trois Chants
Teatro
Sabato 24 gennaio 2026 alle 18.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Collegium musicum – Bach und Freunde
Concerto
Sabato 24 gennaio 2026 alle 20:30.
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Abdelkader Secteur
One man Show / One woman show
Sabato 24 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Ref Session #3 – MAGDA
Concerto
Sabato 24 gennaio 2026 alle 20.
Frigo 16
89 Route de Turin
ANtoine Officieux – Auto Romance – Les plages du rire
One man Show / One woman show
Domenica 25 gennaio 2026 alle 18.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Accrorgue – Concert Orgues et Accordéon
Concerto
Domenica 25 gennaio 2026 alle 15:30.
Eglise Saint Paul
28 Avenue de Pessicart
Stories
Commedia musicale
Domenica 25 gennaio 2026 alle 18.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
À l’ombre du réverbère
Teatro
Dal martedì 27 a giovedì 29 gennaio 2026 il martedì, mercoledì e giovedì da 20.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Tom Boudet vous dit quoi
One man Show / One woman show
Martedì 27 gennaio 2026 da 20:30.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterrand
L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt
Teatro
Dal mercoledì 28 a sabato 31 gennaio 2026 il mercoledì, giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Blandine Lehout – La vie de ta mère
One man Show / One woman show
Mercoledì 28 gennaio 2026 alle 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Merci, mais non merci - Esposizione
Mostra collettiva
Fino al 31 gennaio 2026
Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier
Quartier Libération
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas[AM1]
Eclats d’émotion - Esposizione
Fino al 1° Febbraio 2026
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 18.
Mostra di Christine Flori e Caco.
Galerie Lou Babazouk 2
5 rue Benoit Bunico
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
SAINT JEAN CAP FERRAT
Les Jeudis de la Villa avec Michel Lethiec
Conferenza
Giovedì 22 gennaio 2026 dalle 18:30 alle 23.
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
SAINT LAURENT DU VAR
Théâtre – les acteurs de bonne foi
Venerdì 23 gennaio 2026 dalle 20:30 alle 21:30.
Auditorium Clidat
177 avenue du Général Leclerc
SAINT MARTIN VESUBIE
Exposition – “Au bout du conte”
Fino al 05 Febbraio 2026
52 bd Lazare Raiberti
06450 Saint-Martin-Vésubie
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
Exposition – “Au bout du conte”
Fino al 05 Febbraio 2026
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 bd Lazare Raiberti
TENDE
Ciné-conférence "Souvenirs des Merveilles au temps du cinématographe"
Sabato 24 gennaio da 15:00 a 16:30
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VENCE
Concert “MESCLA”
Sabato 24 gennaio 2026 dalle 20 alle 21.
Médiathèque Elise et Célestin Freinet
228 Av. Colonel Meyere
Violons de Prague
Concerto
Domenica 25 gennaio 2026 dalle 16 alle 17:20.
Cathédrale de Vence
Place Clémenceau
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne