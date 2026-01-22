Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Gli imperdibili

24 gennaio – Conservatorio di Musica e Arte Drammatica – Antibes.

Dal repertorio classico alle esplorazioni contemporanee, avrete l’occasione di apprezzare concerti di musica da camera, duetti sorprendenti, formazioni inedite e performance jazz capaci di far viaggiare l’immaginazione.

Il programma della serata prevede un concerto di musica da camera con Marie-Agnès Le Tellier (violino), Charles Arzounian (violoncello), Maximilien Borron (pianoforte), Marion Vezzosi e Olivier Mauny (tromba), Isabelle Lafonta (trombone), Philippe Negrel (corno) e Pierre Cardenaud (tuba).



Diversi

Le notti della lettura - 23 gennaio - Médiathèque des Semboules – Antibes

Alla scoperta dell’architettura bastionata - 24 gennaio - Fort Carré – Antibes

Camus è hip-hop: tra miseria e sole - 24 gennaio alle 16:00 - Médiathèque Albert Camus – Antibes

THÉÂTRE

ANTIBÉA THÉÂTRE : 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

L’avaro – 23, 24, 30 e 31 gennaio alle 20:30 e 25 gennaio alle 16:00

Improvvisazione teatrale – 25 gennaio alle 20:30



Movimento nel teatro – contemporaneo: intorno a Molière – 29 gennaio alle 19:00THÉÂTRE

Le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud - Antibes

Come una fenice – dal 22 al 24 gennaio alle 20:30



ANTHÉA ANTIPOLIS : 260 avenue Jules Grec - Antibes

Charlie Winston – 23 e 24 gennaio alle 20:30

Waly Dia – 1 ora da uccidere – 22 gennaio alle 20:00-20:30

Huellas – dal 28 al 31 gennaio alle 20:30-21:00

Non mi è mai successo nulla – dal 22 al 25 gennaio alle 17:00-20:30-21:00

Le mostre

Aragosta e scampi – fino al 31 gennaio – Musée de la Carte Postale – Antibes

Le improbabili fotografie – dall’8 al 31 gennaio – Médiathèque Albert Camus – Antibes – mostra di Claude Juan

L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Musée d’Archéologie – Antibes

Visite guidate

Vecchia antibes in francesse - 28 gennaio ore 10h.

La strada dei pittori – 29 gennaio ore 14h.