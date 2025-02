Carnevale di Nizza. Che la festa cominci!

Ci siamo: oggi pomeriggio, la Carnavalina e successivamente verrà inaugurato il Villaggio del Carnevale. La Promenade du Paillon diventerà uno dei punti centrali della vita cittadina per i prossimi quindici giorni.



La Carnavalina

Sabato 15 febbraio 2025 ore 13

È il virus del Carnevale, un virus portatore di gioia, sorrisi, prelibatezze e profumi floreali che fa venire una gran voglia di festeggiare.

Si diffonderà grazie al contributo degli artisti e alla partecipazione del tessuto associativo nizzardo. Un appuntamento popolare e gratuito sotto una pioggia di mimose!



Il villaggio del Carnevale

Aperto fino a sabato 2 marzo 2025 - Orario dalle 11 alle 18 - Giovedì 20 e 27 febbraio 2025 fino alle 22

È posizionato stabilisce nel cuore della città di Nizza, sulla Promenade du Paillon, presso Square Général Leclerc, aperto da sabato 15 febbraio a domenica 2 marzo, dalle 11 alle 18. Spazio vivace, gratuito e aperto a tutti, offre una programmazione artistica originale, animazioni, laboratori per creare e portare a casa ricordi, e un’area ristoro.

Ogni giorno, il cuore del Carnevale pulsa nel Villaggio, prolungando l’esperienza carnevalesca. Nel 2024, ha accolto quasi 90 mila visitatori.



Per questa quarta edizione, dedicata al tema “Re degli Oceani,” il Villaggio del Carnevale presenterà una scenografia dall’identità marina. Si potranno ammirare creazioni artistiche di graffiti realizzati da artisti nizzardi, centinaia di forme in legno create dagli studenti dell’istituto Don Bosco e dipinte dai bambini di AnimaNice, una barca tipica locale (pointu), e le famose teste giganti. In anteprima, saranno presentate esposizioni dedicate all’Anno del Mare negli spazi pubblici, oltre al mondo marino automatizzato dell’artista Dan Mestanza.

Il Villaggio si sta evolvendo e si trasforma, promettendo un'atmosfera mozzafiato nel cuore di Nizza.



La Course des garçons de café

Domenica 16 febbraio 2025 dalle ore 9,15

Fate largo ai camerieri! Una corsa frenetica in cui i partecipanti devono essere travestiti sul tema “Re degli Oceani”. I 3 migliori costumi saranno premiati. Il vincitore riceverà un trofeo progettato dall’artista Patrick Moya.

Programma della corsa

Partenza alle 09,30 da Place du Palais de Justice, seguendo un percorso attraverso il Vieux Nice e la zona Pietonne fino al Café de France:

Partenza da Place du Palais de Justice - Ore 9,15

Rue de la Préfecture

Rue de la Poissonnerie

Cours Saleya

Rue Saint François de Paule

Rue Jacques Médecin (ex-Opéra)

Place Masséna

Rue Pietonne Masséna fino a Rue Maccarani (vicino al “Le Québec”)

Inversione del percorso

Rue Pietonne Masséna

Place Masséna

Rue Jacques Médecin (ex-Opéra)

Rue Saint François de Paule

Rue Louis Gassin

Ritorno in Place du Palais de Justice.

Alle 11 avrà luogo la cerimonia di premiazione in Place du Palais.



Il Carnevale dei Frenchy

Domenica 16 febbraio 2025 dalle 12 alle 18,30

Il Brunch dei Frenchy si svolge al Théâtre de Verdure: una domenica festosa sotto il sole, nel cuore di Nizza sulla Promenade des Anglais.

In programma: una selezione musicale 100% francese, un servizio di brunch per soddisfare tutti i palati e attività per grandi e piccini durante tutta la giornata: pétanque, strutture gonfiabili, rodeo… Senza dimenticare il dress code speciale Carnevale: Re degli Oceani.





T utto il Carnevale di Nizza, giorno per giorno



Questo il programma

Corsi carnevaleschi illuminati

Sabato 15 febbraio 2025 ore 20,30

Martedì 18 febbraio 2025 ore 20,30

Sabato 22 febbraio 2025 ore 20,30

Martedì 25 febbraio 2025 ore 20,30

Sabato 1° marzo 2025 ore 20,30 – A seguire (gratuiti) l’incenerimento del Re e i fuochi d’artificio

Sfilata dei Carri diurna

Domenica 23 febbraio 2025 ore 14,30

Battaglie dei fiori

Mercoledì 19 febbraio 2025 ore 14,30

Sabato 22 febbraio 2025 ore 14,30

Mercoledì 26 febbraio 2025 ore 14,30

Sabato 1° marzo 2025 ore 14,30

Lou Queernaval

Venerdì 28 febbraio 2025 ore 20,30

Gran Ballo di Carnevale

Venerdì 14 febbraio 2025 ore 19 all’Opéra nel Vieux Nice

Course des garçons de café

Domenica 16 febbraio 2025 ore 9,15

Le Carnaval des Frenchy

Domenica 16 febbraio 2025 dalle 12 alle 18

Nocturne du Village du Carnaval

Giovedì 20 febbraio 2025 e giovedì 27 febbraio 2025 dalle ore 15