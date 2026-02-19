Il richiamo del bosco a Verezzo: alla Trattoria del Ponte è il weekend della "Selvaggina"

C’è un luogo, a pochi minuti dal caos cittadino, dove il tempo rallenta e il palato ritrova la sua memoria più autentica. È la Trattoria del Ponte a Verezzo, che questo fine settimana si prepara a celebrare l’appuntamento più atteso della stagione: lo "Speciale Selvaggina".

L'appuntamento è fissato per due momenti esclusivi:

SABATO 21 FEBBRAIO – Ore 20:00 (Cena)

DOMENICA 22 FEBBRAIO – Ore 12:30 (Pranzo)

Un’avventura di sapori d'altri tempi

Protagonista assoluta sarà la Selvaggina di stagione, selezionata con cura maniacale dallo chef Giuliano Filippi. Non è solo un pasto, ma un viaggio sensoriale tra le antiche ricette del territorio ligure.

Il menù celebrerà la nobiltà della cacciagione:

Quaglie tenere e profumate;

Il gusto raffinato del Cervo;

La forza della tradizione con il Cinghiale.

Un’occasione rara per riscoprire l’autenticità di piatti che sanno di casa, bosco e passione.

Prenota ora!

Data l'esclusività dell'evento e la qualità delle materie prime, i posti sono limitati e le prenotazioni si chiuderanno a breve. Non rischiare di perdere questo "viaggio nel gusto".

Assicurati il tuo tavolo subito: chiama il 349 8200018

I prossimi appuntamenti in agenda

La rassegna della Trattoria del Ponte non finisce qui. Per chi cerca l'eleganza assoluta:

7 e 8 Marzo – "Omaggio al Tartufo Nero": Un fine settimana raffinato dedicato interamente al pregiato fungo ipogeo.



Come arrivare

La Trattoria "Del Ponte" si trova a Verezzo (Sanremo) in strada Sant’Antonio n.5. Raggiungere il locale è semplice: salendo da via Duca degli Abruzzi, si prosegue lungo la strada per Verezzo. A soli 4 km dall'Aurelia, poco prima di arrivare nella frazione, i clienti troveranno sulla destra il caratteristico ponte che dà il nome al locale, pronti a essere accolti in un'atmosfera familiare.

Per garantire un servizio ottimale e assicurarsi un tavolo in queste occasioni speciali, la direzione consiglia vivamente la prenotazione telefonica.

Per ulteriori dettagli si consiglia di visitare il Sito o la pagina Facebook.