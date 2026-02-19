Mercato degli Antiquari a Mentone: tesori, carte postali e curiosità tra i banchi

Appassionati di antiquariato, collezionisti e curiosi segnatevi l’appuntamento: il Mercato degli Antiquari – Brocanteurs, manifestazione commerciale regolare dedicata alla brocante, si svolge tutto l’anno ogni venerdì dalle 9 alle 17 e ogni 2° e 4° domenica del mese, presso il Mail du Bastion e la Place aux Herbes a Mentone.

Dopo il successo crescente, il mercato è stato trasferito sul Mail du Bastion, in una posizione più comoda e vicino ai parcheggi, per offrire spazio a circa 30 stand. È il luogo ideale per chi cerca carte postali antiche, curiosità vintage, piccoli oggetti da collezione o semplicemente desidera passeggiare tra i banchi e lasciarsi sorprendere da qualche affare interessante.

L’ingresso è libero e l’atmosfera accogliente invita a fermarsi tra i libri dei venditori o a scoprire pezzi unici da portare a casa.

Che siate collezionisti esperti o semplici appassionati, il Mercato degli Antiquari offre un’esperienza unica nel fascino del passato, grazie a una combinazione di tradizione, scoperta e socialità.

Per informazioni: 04 83 93 70 20