Le “Regine di Luce” illuminano Nizza: arte, storia e solidarietà al centro di Nicetoile

In occasione del Carnevale di Nizza 2026, il centro commerciale NICETOILE presenta la doppia esposizione “Reines de Lumière” e “Mimosa contro il cancro”, in programma fino all’8 marzo.

Due percorsi espositivi distinti ma complementari, dedicati alla celebrazione del talento femminile e all’impegno solidale attraverso l’arte.





Tredici destini femminili che hanno fatto la storia

La mostra “Reines de Lumière” rende omaggio a tredici donne che hanno lasciato un segno profondo nella storia per talento, coraggio e creatività.

Tra le protagoniste figurano icone internazionali come Coco Chanel, Joséphine Baker, Frida Kahlo, Beyoncé, Marie Curie e Simone Veil.



Accanto ai nomi più celebri, spazio anche a figure simbolo della tradizione locale come Catherine Ségurane, testimonianza dell’identità culturale azzurra.



L’esposizione propone un dialogo tra patrimonio storico e creazione contemporanea attraverso ritratti, fotografie, oggetti provenienti da collezioni private e opere letterarie. Il percorso è pensato come esperienza didattica e accessibile, capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle storie raccontate.





La tradizione della Reine de Mai e il patrimonio del Carnevale

Un’area specifica è dedicata alla storia della Reine de Mai, figura tradizionale legata al Carnevale, con materiali d’archivio, manifesti e costumi storici.

In esposizione anche maschere e abiti delle passate edizioni della manifestazione, a testimonianza dell’eccellenza artistica e artigianale dell’evento.



Parallelamente, fino al 1° marzo, sono previsti laboratori creativi per bambini dai 6 anni in su, con prenotazione obbligatoria.





Arte e solidarietà: la mimosa simbolo di speranza

Accanto al percorso culturale, spazio all’impegno sociale con la mostra “Mimosa contro il cancro”, realizzata in collaborazione con il Centre Antoine Lacassagne. Il progetto riunisce venti opere originali firmate dal Collectif Patates, tutte ispirate alla mimosa, simbolo di luce, forza e rinascita.



Come sottolinea il direttore del centro, Patrick Nolier, ogni artista ha interpretato il fiore come messaggio visivo di sostegno e solidarietà verso le persone colpite dal cancro.

L’iniziativa nasce da un impegno interamente volontario e mira a sensibilizzare il pubblico su una causa di forte impatto sociale.







