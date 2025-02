In Cattedrale a Monaco il concerto per coro "I Vespri della Vergine"

Venerdì 14 marzo alle ore 20 nella Cattedrale di Monaco prestigioso concerto per coro "I Vespri della Vergine" di Monteverdi

I Vespri della Vergine, destinati all'ufficio serale in una delle grandi feste della Santa Madre di Dio, fanno parte dei capolavori di Claudio Monteverdi. Questi Vespri hanno incuriosito i musicologi per la loro forma eterogenea: alcuni vi vedono una raccolta di canti sacri, altri li considerano un'opera autonoma di concezione nuova. Altri ancora suppongono che Monteverdi abbia deliberatamente dato prova di versatilità perché in quel momento cercava un nuovo lavoro a Roma e forse ha presentato queste opere come biglietto da visita nella sua ricerca di lavoro!

Gran parte della partitura deve essere immaginata dai musicisti che la suonano, dalla scelta degli strumenti al modo di leggere gli innumerevoli dettagli della partitura. Gianluca Capuano è attualmente uno dei grandi esperti in questo campo, e l'interpretazione che ci propone con I musicisti del principe sarà quindi una prima. Ma questo concerto conterrà anche un altro evento notevole: la prima mondiale di un'opera di Bruno Mantovani.