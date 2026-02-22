Acqua del rubinetto protagonista: Nizza punta su sostenibilità e identità locale

Promuovere il consumo di acqua del rubinetto e accelerare la transizione ecologica nel turismo. È questo l’obiettivo della nuova collaborazione tra l’Ufficio del Turismo Nice Côte d’Azur e la Régie dell’Acqua e della Depurazione della Métropole Nice Côte d’Azur, che lanciano un’iniziativa concreta per valorizzare una risorsa locale spesso sottovalutata.



Il progetto prevede la distribuzione gratuita di caraffe riutilizzabili con doppio logo “Eau d’Azur” e “Office du Tourisme Nice Côte d’Azur”, destinate alle strutture impegnate in percorsi di sostenibilità ambientale.

In particolare, l’iniziativa coinvolge gli esercizi certificati con il marchio “Clef Verte” e i ristoranti aderenti al circuito “Cuisine Nissarde”, entrambi promossi dall’ente turistico sul territorio.



Ridurre plastica e impatto ambientale

L’operazione si inserisce nelle strategie ambientali delle due istituzioni, orientate alla riduzione dell’impronta ecologica complessiva: consumo idrico ed energetico, utilizzo di materiali, in particolare plastica, impatto digitale e emissioni di gas serra. Il progetto punta su soluzioni concrete basate su sobrietà, efficienza e modelli di economia circolare.



Le caraffe, distribuite anche ai servizi metropolitani, ai partner istituzionali e durante eventi professionali, hanno diversi obiettivi: incentivare il consumo quotidiano di acqua pubblica di qualità, rafforzare la coerenza tra le certificazioni ambientali e l’esperienza offerta ai visitatori, ridurre drasticamente l’uso di bottiglie monouso e contribuire al programma metropolitano “Horizon 0 Plastique”.



Informazione e sensibilizzazione nei locali

Accanto alla distribuzione materiale, è previsto un kit di comunicazione per ogni struttura aderente.

Il pacchetto comprende materiale informativo sulla qualità dell’acqua del rubinetto e sugli impegni ambientali del progetto, segnalibri educativi per i clienti e la diffusione del video promozionale “Eau d’Azur” negli esercizi partecipanti.



Obiettivo 8.000 caraffe entro marzo 2026

La fase operativa prevede la distribuzione di circa 8.000 caraffe entro marzo 2026, con l’obiettivo di coprire tutte le strutture certificate “Clef Verte” e “Cuisine Nissarde”, oltre agli enti pubblici e ai partner della Métropole.







