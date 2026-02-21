Nizza, la Gare du Sud rinasce come “Halle de la Découverte”: cultura e innovazione nel cuore della Libération (Foto)

La storica Gare du Sud cambia volto e si trasforma in un grande spazio dedicato alla cultura, alla creatività e alla condivisione.

Dopo tre settimane di lavori, il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha inaugurato nel quartiere Libération la nuova “Halle de la Découverte”, destinata a diventare un punto di riferimento per residenti e famiglie.



L’edificio, costruito nel 1892 e salvato negli anni scorsi dalla demolizione, archivia definitivamente l’esperienza della halle gourmande, avviata nel 2019 e mai decollata a causa di problemi di gestione, scarsa identità e polemiche per il rumore. Da gennaio il Comune ha ripreso direttamente la gestione della struttura, scegliendo di puntare su un progetto culturale stabile e accessibile.





Mostre, ludoteca e un polo per l’innovazione

La nuova Halle de la Découverte apre con uno spazio espositivo modulabile, pensato per ospitare mostre temporanee, incontri con artisti ed eventi pubblici.

A inaugurare il calendario è l’esposizione “Leonardo da Vinci, alla crocevia tra arti e scienze”, realizzata in collaborazione con il Château du Clos Lucé, visitabile fino al 5 giugno.



Accanto all’area mostre sono già attivi una ludoteca e un caffè centrale, ricavato riutilizzando il vecchio bar della halle gourmande.

Progressivamente saranno attivati altri spazi: una biblioteca per ragazzi ampliata, un’artoteca, dove sarà possibile prendere in prestito opere d’arte come si fa con i libri e un fablab dotato di stampanti 3D, visori per la realtà virtuale e postazioni multimediali.



L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è creare un luogo “semplice, familiare, gioioso e culturale”, aperto sei giorni su sette e pensato in particolare per i circa 6.500 bambini del quartiere e le loro famiglie.



Una scommessa politica e culturale

Per Estrosi la riapertura ha anche un forte valore simbolico. “È un luogo della mia infanzia che qualcuno voleva demolire. Oggi lo restituiamo ai nizzardi”, ha dichiarato durante il vernissage.



Con la Halle de la Découverte, la cultura punta a diventare il nuovo motore della Libération: non più solo mercato o ristorazione, ma uno spazio polifunzionale dove passare, fermarsi e scoprire.

Una scommessa che ora dovrà misurarsi con la partecipazione e la risposta del pubblico nel lungo periodo.





