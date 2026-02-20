Il tempo sospeso di Gilles Miquelis incanta Cannes

Fino al 14 giugno 2026 gli spazi del Suquet des Artistes ospitano la mostra Des mondes flottants, dedicata al pittore Gilles Miquelis, un artista che ha costruito la propria ricerca attorno al tema del tempo e della percezione dell’istante.

L’esposizione è visitabile nel cuore di Cannes, proponendo al pubblico un percorso immersivo tra scene intime e atmosfere sospese.



Formatosi presso l’École des Beaux-Arts de Montpellier, nella città di Montpellier, Miquelis ha sviluppato una pittura a olio caratterizzata da un gesto rapido ma estremamente controllato.

Le sue opere nascono come istantanee pittoriche: immagini catturate prima che l’emozione o la percezione svaniscano. In questo senso, la pittura diventa strumento per trattenere ciò che per natura è destinato a scomparire.





Scene intime e universali

Il cuore della mostra è rappresentato da ambienti domestici riconoscibili, salotti, camere, interni familiari, che tuttavia appaiono distaccati dalla realtà quotidiana. Lo spettatore entra in spazi privati, silenziosi, quasi segreti.



Nonostante l’apparente dimensione autobiografica, le scene rimandano a esperienze universali: momenti di pausa, isolamento e sospensione in cui i personaggi, liberi dalle pressioni del quotidiano, sembrano esistere in una dimensione parallela.

Anche quando raffigurati in gruppo, i soggetti trasmettono una forte sensazione di solitudine.



Le cromie luminose e i riferimenti estetici volutamente indefiniti rendono impossibile collocare temporalmente le scene.

L’artista non racconta storie lineari, ma cattura stati emotivi e sensazioni, invitando l’osservatore a un’esperienza contemplativa. Alcune opere richiedono uno sguardo lento, rivelando progressivamente dettagli e significati nascosti.





Fragilità, simboli e ironia sottile

Le figure di Miquelis sono prevalentemente femminili, spesso ritratte di schiena o di profilo, indifferenti allo sguardo dello spettatore. Una scelta che ne evidenzia vulnerabilità e delicatezza.



Accanto alla dimensione poetica emerge talvolta un’ironia discreta. In alcune opere compaiono, ad esempio, bambini che tengono una sigaretta: immagini che mescolano innocenza e trasgressione, sottolineando la natura effimera dell’esistenza e aggiungendo una nota di straniamento all’insieme della ricerca artistica.



Info mostra

Suquet des Artistes, Cannes

Fino al 14 giugno 2026

Martedì – Venerdì: 14.00 – 18.00

Weekend e vacanze scolastiche: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00





