Pascal Olmeta insignito dell’Ordine nazionale al merito da Didier Deschamps [FOTOGALLERY]

Serata benefica in favore dei bimbi bisognosi che ha visrto protagonisti l'ex portiere Pascal Olmeta ed il grande campione Didier Deschamps, ex suo compagno di squadra ed amico di sempre.

Con un sorriso giocoso, l'allenatore della nazionale francese ha ricevuto la medaglia da Olmeta, prendendolo in giro come solo un amico poteva fare. "Ne abbiamo passate tante insieme" ha detto, ricordando il loro passato all'Olympique de Marseille, dove hanno vinto la Champions League nel 1993. "Ma stasera non si tratta di calcio, si tratta dell'uomo dietro il portiere, l'uomo con un cuore grande come la sua personalità."

Alla presenza di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II, che osservava ammirato, la cerimonia è stata più di un semplice riconoscimento ufficiale. Un momento che ha catturato l'essenza di Olmeta stesso: appassionato, implacabile e soprattutto profondamente umano. Il portiere, una volta poco considerato, ha centrato la sua più grande vittoria non salvando le reti, ma i sorrisi.

Alla cerimonia era presente anche Montecarlo news che con Ezio Cairoli ha catturato tutte le immagini di questa premiazione.