Rinasce la Brasserie Le Flore: al via il grande rilancio storico e architettonico

Sono partiti ufficialmente i lavori di ristrutturazione di uno dei locali più iconici del centro storico di Nizza, destinato a un intervento radicale che punta a restituire centralità a un indirizzo simbolo della vita cittadina.

Per anni punto di riferimento dell’aperitivo serale, il locale era celebre per la musica jazz dal vivo che accompagnava le serate, coinvolgendo turisti, habitué e appassionati di ballo nella luce calda della Costa Azzurra.



Oggi l’area del cantiere è schermata da pannelli decorativi che riproducono fotografie storiche provenienti dal patrimonio delle Éditions Gilletta, richiamo visivo alla memoria storica del quartiere e segnale della volontà di mantenere un legame forte con l’identità del luogo.





Il progetto nasce da un cambio di proprietà e da una strategia di rilancio totale. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, tra cui Nice-Presse, l’obiettivo è ripartire da una pagina completamente nuova.

Il piano prevede vetrine più ampie sulle due facciate principali, una nuova sala al piano superiore con balcone panoramico e una cucina aperta, cuore di una proposta gastronomica ispirata alla brasserie mediterranea con influenze locali.



Determinante resta la posizione, all’angolo con Place Pierre-Gautier, punto di connessione tra il mercato storico e i flussi turistici del centro antico.

In un’intervista del 2024, Brice Courtade aveva evidenziato la volontà di recuperare l’autenticità architettonica di fine Ottocento, valorizzando le grandi aperture e la vista sulla collina del Castello.



L’operazione si inserisce in una dinamica più ampia di investimenti nella ristorazione del centro storico.

L’obiettivo è trasformare il locale in un nuovo polo gastronomico e sociale, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno, segnando l’inizio di una nuova stagione per uno degli indirizzi storici più rappresentativi del cuore cittadino.







