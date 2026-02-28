Il talento lirico sbarca in Romania: al via la prima edizione di "Mirage Voice"

Il mondo della musica classica si prepara a un nuovo, atteso appuntamento internazionale. Nasce Mirage Voice (Mirajul Vocii), il concorso dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei nuovi talenti dell’arte vocale. Un palcoscenico d’eccezione che, dal 30 marzo al 18 aprile 2026, trasformerà la città di Arad nel cuore pulsante della lirica europea.

Organizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze Umanistiche e Sociali e la Società Internazionale di Studi Musicali, il concorso non è solo una competizione, ma un vero e proprio stimolo all’affermazione artistica. Suddiviso in quattro categorie d’età (dai 15 ai 30 anni) e due sezioni specializzate – Lied/Oratorio e Arie – l'evento offre ai giovani interpreti l'opportunità unica di esibirsi davanti a una giuria di caratura internazionale.

La struttura del concorso garantisce una selezione rigorosa: dopo una prima fase eliminatoria online basata su contributi video, i migliori talenti saranno chiamati a sfidarsi dal vivo il 18 aprile 2026 nella storica cornice della Filarmonica di Arad. Solo dieci finalisti avranno l'onore di contendersi i premi principali in un'atmosfera di alto prestigio culturale.

Le iscrizioni sono aperte a candidati da tutto il mondo, ma i posti sono limitati: verranno accettati solo i primi 50 iscritti. Gli aspiranti candidati hanno tempo fino al 25 marzo 2026 per inviare la propria documentazione e il materiale video.

INFO E ISCRIZIONI:

Scadenza: 25 marzo 2026

Quota: 60 €

Contatti: fsusuavmuzica@gmail.com

Location Finale: Filarmonica di Arad, Romania

Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce nel panorama internazionale. La sfida dell'eccellenza inizia qui.





Regolamento

Concorso Internazionale MIRAGE VOICE – I Edizione Arad, Romania – 2026

SEZIONI:

I – Lied e Oratorio

II – Arie

CATEGORIE:

A - Professionisti: 26-30 anni

B - Virtuosi: 22-25 anni

C - Giovani Interpreti: 18-21 anni

D - Principianti: 15-17 anni

FASI DEL CONCORSO:

Pre-selezione (Online): 25-30 marzo 2026. Valutazione dei video inviati.

Semi-finale (In presenza): 18 aprile 2026, presso la Filarmonica di Arad.

Finale (In presenza): 18 aprile 2026, presso la Filarmonica di Arad (partecipano i 10 migliori selezionati dalla fase II).

SCADENZA ISCRIZIONI: 25 marzo 2026.

REPERTORIO:

Sezione Lied-Oratorio: Un lied rumeno, un lied dal repertorio universale e un'aria da un oratorio o cantata.

Sezione Arie: Un'aria antica, un'aria dal repertorio operistico classico e un'aria dal repertorio operistico romantico.

REQUISITI E ISCRIZIONE:

Aperto a partecipanti locali e internazionali (massimo 50 iscritti).

Documenti richiesti: Modulo di iscrizione, copia documento d'identità, link YouTube privato per la pre-selezione, spartiti in PDF, prova di pagamento della quota.

Quota di iscrizione: 60 Euro (non rimborsabile).

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Tecnico (40 punti): Difficoltà, fedeltà allo spartito, intonazione, dizione.

Stilistico (40 punti): Fedeltà stilistica dei brani eseguiti.

Artistico (20 punti): Presenza scenica e condotta sul palco.

PREMI: Per ogni sezione verranno assegnati il I, II, III premio e menzioni speciali. Tutti i concorrenti riceveranno un certificato di partecipazione.