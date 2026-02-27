Le Comedy: il cuore giovane delle Sérénissimes de l’Humour

Sarà una serata all’insegna della comicità emergente e della grande tradizione dell’umorismo quella in programma venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20, all’Auditorium Camille Blanc del Grimaldi Forum Monaco. L’appuntamento con “Le Comedy” si inserisce nel calendario della 20ª edizione dei “Sérénissimes de l’Humour”, lo storico festival monegasco organizzato da Monaco Live Productions, che dal 10 al 14 marzo 2026 celebrerà due decenni di spettacoli e grandi emozioni.

Posta sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, questa edizione anniversario si preannuncia particolarmente ricca, con cinque giorni di eventi e una costellazione di artisti pronti ad alternarsi sul palco per offrire al pubblico un festival vivace, colorato e improntato alla condivisione.

Cuore della serata del 13 marzo sarà “Le Comedy”, format nato con l’obiettivo dichiarato di scoprire e valorizzare nuovi talenti. Un palcoscenico che, negli anni, ha rappresentato un trampolino di lancio per giovani comici, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con il pubblico in una cornice prestigiosa e altamente professionale.

A guidare ancora una volta il festival sarà Calixte de Nigremont, raffinato maître de cérémonie, presenza immancabile delle Sérénissimes, capace di coniugare eleganza, ironia e uno stile inconfondibile che accompagna e impreziosisce ogni serata.

Non mancherà la dimensione solidale: in occasione del ventesimo anniversario, le Sérénissimes de l’Humour sosterranno la SPA di Monaco, confermando l’impegno della manifestazione a favore delle associazioni locali e del territorio.

I biglietti per la serata del 13 marzo sono disponibili al prezzo di 30 euro, per l'acquisto cliccare QUI.

È inoltre previsto un “Pass 5 spettacoli Sérénissimes” al costo di 190 euro, prenotabile presso la biglietteria o telefonicamente. Per il pubblico è disponibile il parcheggio in loco con tariffa notturna (dalle 20.00 alle 08.00) di 0,20 euro ogni 15 minuti.

Le persone con disabilità sono invitate a contattare direttamente le hostess al numero 00377 99 99 30 00 per effettuare la prenotazione e ricevere assistenza dedicata.



Un evento tra i più attesi della stagione culturale del Principato, all’insegna della risata e della condivisione!

