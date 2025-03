Tourrettes sur Loup, é il momento della Fête des Violettes

Una grande sorpresa: il manifesto che “lancia” la Fête des Violettes in programma a Tourrettes sur Loup domani, sabato 1° marzo e domenica 2 marzo 2025 “apre” alle culture asiatiche.

Ogni edizione della festa, che richiama migliaia di persone a salutare la primavera fra i profumi e i colori della violetta, ha il suo manifesto che la caratterizza.



Quello dell’edizione 2025 è stato “firmato” da Dany N’Guyen, maestro nei tatuaggi di Tourrettes sur Loup il cui studio si trova lungo la Grand’rue.

Il manifesto costituisce anche un omaggio alle culture asiatiche e non è un caso: la festa delle violette del 2025 sarà organizzata, infatti, in collaborazione con Jinju, città della Corea del Sud.

Al centro del disegno, che ricorda i manga, spicca un messaggero druido. Il suo braccio è simboleggiato da un serpente, che richiama il segno del nuovo anno cinese.