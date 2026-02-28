Noëlle Perna illumina le Sérénissimes: risate e solidarietà per il 20° anniversario

Sarà una serata all’insegna dell’ironia travolgente quella in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.00 all’Auditorium Prince Pierre del Grimaldi Forum Monaco, dove Noëlle Perna porterà in scena “Mado fait son cabaret” nell’ambito della 20ª edizione delle Sérénissimes de l’Humour.

L’appuntamento rientra nel cartellone del celebre festival comico organizzato da Monaco Live Productions, che dal 10 al 14 marzo 2026 celebrerà vent’anni di risate ed emozioni nel Principato. Una ricorrenza speciale, posta sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, che riunirà per cinque giorni una costellazione di artisti pronti a conquistare il pubblico con spettacoli brillanti e momenti di condivisione.

Protagonista della serata del 14 marzo sarà l’incontenibile Mado, il personaggio iconico creato da Noëlle Perna, che per l’occasione “riunisce artisti per un cabaret unico: talento o raccomandazione? Il mistero resta intatto”. Uno spettacolo che promette ritmo, improvvisazione e quella comicità popolare e pungente che ha reso celebre l’attrice francese sui palcoscenici di tutta Europa.

Con “Mado fait son cabaret”, il pubblico monegasco sarà chiamato a entrare in un universo esilarante, tra numeri sorprendenti e situazioni al limite dell’assurdo, in perfetto stile cabaret.

A fare da filo conduttore all’intera manifestazione sarà, ancora una volta, l’eleganza ironica di Calixte de Nigremont, confermato nel ruolo di maestro di cerimonie. Con il suo stile raffinato e il suo humour singolare, accompagnerà gli spettatori lungo questa edizione anniversario.

Non mancherà la dimensione solidale: in occasione del 20° anniversario, le Sérénissimes de l’Humour sosterranno la SPA de Monaco, proseguendo l’impegno del festival a fianco delle associazioni locali.

Biglietti a partire da 40 euro, per l'acquisto cliccare QUI. È inoltre previsto un “Pass 5 spettacoli Sérénissimes” al costo di 190 euro, prenotabile presso la biglietteria o telefonicamente.

Per il pubblico è disponibile il parcheggio in loco con tariffa notturna (dalle 20.00 alle 08.00) di 0,20 euro ogni 15 minuti.

Le persone con disabilità sono invitate a contattare direttamente le hostess al numero +377 99 99 30 00 per informazioni e prenotazioni dedicate.

Un appuntamento da non perdere per una serata perfetta a Monaco!



