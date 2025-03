Nizza: cresce l’impegno nel settore sociale. Approvato il bilancio del settore socio-assistenziale

Il Consiglio di Amministrazione del Centro Comunale di Azione Sociale (C.C.A.S) di Nizza ha approvato le Linee Guida di Bilancio (DOB) per l’esercizio 2025.

Un momento chiave nel quale vengono definite le principali scelte di bilancio, tenendo conto del contesto economico e sociale, e per concretizzare l’impegno del C.C.A.S a favore dei cittadini di Nizza più fragili.



Così si è espresso Christian Estrosi, Sindaco di Nizza e Presidente del Centro Comunale di Azione Sociale: “Il C.C.A.S di Nizza, come molti enti pubblici, deve affrontare un contesto di bilancio complesso, caratterizzato dall’inflazione e dall’aumento delle spese, in particolare nel settore delle risorse umane.



La Città di Nizza ha scelto di rafforzare il proprio sostegno al C.C.A.S aumentando il contributo di equilibrio a 20,940 milioni di euro, con un incremento di 1,840 milioni di euro.

Questo aumento di bilancio rappresenta molto più di un semplice adeguamento contabile: è la dimostrazione di un impegno politico e sociale nei confronti delle persone più vulnerabili.



Il C.C.A.S potrà così rafforzare i propri dispositivi di aiuto alle fasce più fragili della popolazione, intensificare i programmi di accompagnamento e portare avanti i grandi progetti strutturali volti a migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini di Nizza".



Tra questi progetti, sono previsti:

Costruzione di una nuova casa di riposo (EHPAD): situata al numero 6 di Ruelle Saint-Roch, con inizio lavori previsto per giugno 2026.

Riqualificazione del sito Félix Faure: ospiterà la “Maison des Femmes” e il servizio “Pass'R'Elles”. I lavori di ristrutturazione inizieranno alla fine del 2025.

Creazione di una residenza familiare: situata in rue Fontaine de la Ville, con l’inizio del cantiere previsto per il terzo trimestre del 2025.

Realizzazione di alloggi per persone con disabilità: 5 appartamenti destinati a persone con disabilità in età avanzata saranno realizzati al piano terra della Residenza Autonoma Gambetta, con consegna prevista nel terzo trimestre del 2025.

Il C.C.A.S di Nizza continua il suo impegno nei confronti di tutte le fasce di popolazione, offrendo interventi mirati per ogni età e situazione:

Supporto agli anziani: servizi di assistenza domiciliare, attività ricreative e di benessere, nonché soluzioni abitative adeguate.

Sostegno alle persone in difficoltà: accoglienza specifica (centri diurni, centri di emergenza, Centri di Accoglienza e Reinserimento Sociale, residenze sociali, pensioni familiari), domiciliazioni, accompagnamento sociale.

Sostegno alle donne vittime di violenza: accoglienza protetta e supporto nelle varie procedure amministrative e legali.