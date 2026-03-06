27ª edizione del Festival di Musica da Camera di Alexandre Del Fa al Centro Culturale Prince Héréditaire Jacques

Anche quest’anno torna a Beausoleil il Festival di Musica da Camera, che nel 2026 celebra la sua 27ª edizione con una nuova serie di concerti dedicati al grande repertorio europeo. Fondato e diretto dal musicista Alexandre Del Fa, il festival si svolgerà nei sabati del 7, 14, 21 e 28 marzo presso il Centro Culturale Prince Héréditaire Jacques, consolidando un appuntamento ormai tradizionale della stagione culturale della città.

Nel corso degli anni la rassegna si è affermata come uno degli eventi musicali più attesi del territorio, proponendo una programmazione di alto livello capace di coinvolgere sia gli appassionati di musica classica sia un pubblico più ampio. L’obiettivo della manifestazione è infatti quello di rendere la musica da camera accessibile a tutti, favorendo l’incontro tra interpreti di grande esperienza e nuovi ascoltatori.

I concerti si svolgono in una sala raccolta di circa 250 posti, una dimensione intima che permette al pubblico di vivere un’esperienza musicale particolarmente ravvicinata. La programmazione di questa edizione propone un repertorio variegato interpretato da musicisti provenienti da diversi paesi europei, con formazioni cameristiche differenti che spaziano dall’orchestra d’archi al pianoforte a quattro mani, fino a ensemble dedicati ai fiati.

Il festival attraversa alcune delle pagine più celebri della tradizione musicale europea, con opere di Debussy, Ravel, Tchaïkovski, Fauré, Mozart e altri compositori del grande repertorio classico, affiancate da proposte meno consuete e da arrangiamenti che mettono in dialogo epoche e stili diversi. Alcuni concerti prevedono infatti accostamenti originali tra la musica classica e repertori più contemporanei, con riferimenti al rock e al jazz.

Nel corso delle sue numerose edizioni, il festival ha contribuito alla nascita di una vera comunità di spettatori, composta sia da frequentatori abituali sia da nuovi appassionati attratti dalla varietà delle formazioni e degli strumenti presenti nel programma. I concerti sono presentati dal musicologo André Peyregne, che accompagna il pubblico con introduzioni e approfondimenti dedicati ai compositori e alle opere eseguite.

Il programma dei concerti

Sabato 7 marzo – ore 20.00

Concerti per arpa e orchestra

Con l’arpista Floraleda Sacchi e l’Orchestre à cordes Passion Classique, diretti da Matthieu Peyrègne.

In programma musiche di Debussy, Elgar, Grieg, Tchaïkovski, Mozetich, Turina e altri autori del repertorio europeo.

Sabato 14 marzo – ore 20.00

Pianoforte a quattro mani – L’età d’oro della musica francese

Con Anne Dezombre e Hugues Leclère al pianoforte.

Il concerto propone opere di Ravel, Fauré, Debussy, Poulenc e un’improvvisazione originale ispirata alla Marseillaise.

Sabato 21 marzo – ore 20.00

Da Vivaldi a Deep Purple

Il pianista Christoph Soldan e il quintetto Les Solistes de chambre de Silésie interpreteranno un programma che mette in dialogo la musica classica con arrangiamenti di celebri brani del repertorio rock e pop, tra cui musiche di Ray Charles, The Doors, Procol Harum ed Europe.

Sabato 28 marzo – ore 20.00

Flauto, virtuosismo e bel canto

Con Claudi Arimany ed Eduard Sànchez ai flauti traversi e Albert Gimenez al pianoforte.

In programma opere di Mozart, Rossini, Doppler, Verdi e altri compositori della tradizione operistica e strumentale europea.

Ogni concerto ha una durata di circa un’ora e si svolge in un contesto intimo pensato per valorizzare la qualità dell’ascolto e il dialogo tra artisti e pubblico.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata. L’obiettivo é quello di favorire la più ampia partecipazione e promuovere la scoperta della musica da camera.



