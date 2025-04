Cannes: al via la fase finale dei lavori per il museo Victor Tuby al Moulin Forville

Il Comune di Cannes ha ufficialmente avviato la fase conclusiva del grande progetto di riqualificazione del Moulin Forville, destinato a diventare un museo e una Maison d’Illustre dedicata all’artista e félibre Victor Tuby, figura simbolo della cultura provenzale.

Il sito, situato nel cuore del quartiere Suquet, sarà completamente accessibile e rinnovato entro il 2027.



Il progetto, lanciato nel 2019, punta a trasformare l’edificio di 870 metri quadrati in uno spazio museale moderno, accessibile tutto l’anno, capace di accogliere il pubblico in condizioni ottimali.

Dopo il completamento della prima fase — che ha interessato la riqualificazione della grande sala interna, nota come “salle de la Placette” — i lavori proseguono con la ristrutturazione degli altri ambienti e dei giardini.



I prossimi interventi, al via da maggio 2025, prevedono:

Il rifacimento delle facciate e delle coperture con tegole tradizionali;

Il rinnovo degli infissi esterni;

La valorizzazione dei giardini con nuove piantumazioni;

La creazione di una scenografia museale con supporti multimediali;

L’adeguamento dell’intero edificio all’accessibilità (ascensore e montascale);

L’installazione di un sistema di videosorveglianza.



Il budget stimato per questa fase è di circa 5,5 milioni di euro, IVA inclusa.



Un tributo a Victor Tuby, custode della tradizione provenzale

Victor Tuby (1888-1945), artista e fervente difensore della cultura locale, dedicò la sua vita alla promozione delle tradizioni provenzali.

Scultore, pittore e fondatore dell’Académie Provençale de Cannes, Tuby trasformò il Moulin Forville nella sua dimora e laboratorio, nonché sede di eventi culturali. Alla sua morte, l’edificio custodiva numerose opere e oggetti di tradizione popolare che oggi compongono il cuore della collezione museale.



«Victor Tuby ha consacrato gran parte della sua vita a preservare gli usi e costumi della Provenza. Valorizzare e rendere accessibile la sua collezione significa far conoscere un pezzo fondamentale della nostra identità culturale», ha dichiarato il sindaco di Cannes, David Lisnard.



Il Comune sta inoltre lavorando con l’associazione Moulin Forville – Musée Victor Tuby per ottenere il prestigioso riconoscimento di Maison des Illustres, che dal 2011 segnala in Francia le dimore di personalità illustri strettamente legate alla storia e alla cultura locali.



Un nuovo volto per rue Forville

La riqualificazione del museo si inserisce in un più ampio progetto urbano: l’amministrazione prevede anche l’abbellimento e la pedonalizzazione di rue Forville, con l’installazione di una fontana davanti al museo, il controllo degli accessi in prossimità del parcheggio Forville e la posa di una pavimentazione in pietra, in continuità con rue Saint-Antoine e la zona pedonale del Suquet.

Il nuovo Moulin Forville – Maison Victor Tuby sarà non solo un museo, ma un vero e proprio luogo vivo di memoria, dove cultura, arte e identità locale si fondono per raccontare l’anima di Cannes.