A Beausoleil si avvia un progetto per la riqualificazione di Boulevard Guynemer

Il Comune di Beausoleil ha avviato un progetto di riqualificazione e sicurezza del Boulevard Guynemer per migliorare l'ambiente di vita e il traffico. Per consentire agli abitanti di esprimersi su questo progetto, una consultazione pubblica è organizzata da lunedì 17 febbraio 2025 a giovedì 20 marzo 2025 incluso.



Un progetto per un viale più sicuro e accessibile



Con delibera del 22 luglio 2020, il Consiglio comunale della città di Beausoleil ha approvato all'unanimità il principio del controllo dei terreni per l'attuazione del progetto di riqualificazione e sicurezza del Boulevard Guynemer. A seguito di questa decisione, il 19 dicembre 2024, il Consiglio comunale ha deliberato l'avvio della concertazione pubblica e la definizione delle sue modalità.



Gli obiettivi del progetto sono:



- Riqualificare questa via comunale integrando l'allestimento di un marciapiede sulla parte sud con una larghezza utile minima di 1,50 m su tutto il Boulevard, al fine di realizzare un itinerario continuo e sicuro.



- Ridimensionare la pavimentazione per consentire una circolazione a doppio senso in qualsiasi punto.



- Accompagnare queste modifiche con adeguate apparecchiature di regolazione della velocità.



- Proteggere le fermate degli autobus.



- Mettere in sicurezza gli ingressi.



- Restituire il posto del vegetale nelle zone non vincolate dalle opere.

- Creare una gestione efficace delle acque piovane.



Come partecipare alla concertazione?



Consultare il dossier: è messo a disposizione del pubblico al Polo TECNICO, Direzione dei servizi tecnici (edificio Libération, Place de la Libération), nei giorni e negli orari abituali di apertura del municipio, dal lunedì al giovedì: 8.30 - 12.30/ 13.30 - 17.00, Venerdì: 8.30 - 12.30/13.30 - 16.00



Esprimere il tuo parere: Un registro è disponibile sul posto per raccogliere le tue osservazioni. Potete anche inviare i vostri contributi via e-mail a: concertationrequalificationguynemer@villedebeausoleil.fr.

Una riunione pubblica per scambiare le opinioni

Martedì 11 marzo 2025 alle ore 18.30 presso la Sala José Rizal - edificio IL CENTRO. La riunione sarà l'occasione per presentare il progetto al pubblico, rispondere alle domande esistenti e raccogliere le osservazioni formulate. La vostra partecipazione è essenziale per costruire insieme un viale più sicuro e meglio adattato alle esigenze di tutti.