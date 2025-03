Francia, novità al ristorante: obbligatorio informare i consumatori sul luogo di provenienza e di macellazione della carne

In Francia, i ristoranti devono informare i consumatori sull'origine e la provenienza delle carni servite. Una misura che tutela il consumatore e consente di valorizzare le carni di origine francese.



I ristoratori devono rispettare obblighi informativi riguardanti l'origine o la provenienza delle carni che servono.



Questi obblighi derivano dal decreto del 13 febbraio 2025, che riprende le disposizioni di un precedente decreto la cui applicazione è terminata il 29 febbraio 2024.



L'applicazione di questo nuovo decreto non è limitata nel tempo.



Le informazioni che devono essere comunicate

Gli esercizi che offrono pasti da consumare sul posto, da asporto o con consegna devono fornire ai consumatori le seguenti informazioni:





Quando la nascita, l'allevamento e la macellazione dell'animale sono avvenuti nello stesso paese - «Origine: (nome del paese)»

Carne bovina quando la nascita, l'allevamento e la macellazione sono avvenuti in paesi diversi - «Nato e allevato: (nome del paese di nascita e nome del/i paese/i di allevamento) e macellato: (nome del paese di macellazione)»

Carne di maiale, pecora e pollame quando la nascita, l'allevamento e la macellazione sono avvenuti in paesi diversi - «Allevato: (nome del/i paese/i di allevamento) e macellato: (nome del paese di macellazione)»