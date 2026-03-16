Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Il sentiero sul mare che unisce Cap d’Ail a Monaco (Foto)

Danilo Radaelli, obbligatoriamente a piedi, ci accompagna lungo il sentiero che dalla Marie di Cap d’Ail si spinge fino alla spiaggia di le Marquet a Monaco. Integra ilò proprio servizio fotografico con alcune, sempre piacevoli, immagini di scorci del Principato.





Cap d’Ail, il sentiero sul mare tra ville Belle Époque e rocce vulcaniche

Una passeggiata panoramica sospesa tra mare e scogliere, tra profumi mediterranei e tracce di storia geologica.

Il sentiero del litorale di Cap d’Ail è uno dei percorsi costieri più suggestivi della Costa Azzurra: circa 3,5-4 chilometri di cammino facile che collegano la spiaggia Marquet, al confine con Monaco, alla scenografica spiaggia della Mala.



Il percorso, pianeggiante e adatto anche alle famiglie, segue fedelmente la linea della costa regalando scorci spettacolari sul Mediterraneo e sul Principato.

In poco più di un’ora di cammino si attraversano tre promontori tra vegetazione mediterranea, scogliere e sontuose ville in stile Belle Époque, in un susseguirsi di panorami che hanno conquistato nel tempo artisti e personaggi celebri, tra cui Greta Garbo e Winston Churchill.

La passeggiata può iniziare dalla spiaggia Marquet, a pochi passi dal quartiere di Fontvieille di Monaco.

Da qui il sentiero costeggia una costa rocciosa modellata da antichi fenomeni vulcanici: la zona della Pointe des Douaniers, uno dei punti più affascinanti del percorso, è infatti composta da rocce vulcaniche di andesite risalenti a un periodo compreso tra 35 e 20 milioni di anni fa.

Il promontorio ospita anche un’area di sosta con spazi per picnic e un’area giochi per bambini.



Proseguendo verso Cap Rognoso il paesaggio si arricchisce di eleganti dimore storiche immerse nella vegetazione.

Tra queste spiccano Villa Roc Fleuri e la villa The Rock, dove soggiornò Greta Garbo, mentre la candida villa Les Funambules appartenne al drammaturgo Sacha Guitry. Il sentiero attraversa un ambiente naturale ricco di pini, agavi, aloe e canne di Provenza, mentre pannelli informativi raccontano la storia e la geologia del territorio.





L’ultimo tratto conduce alla spettacolare spiaggia della Mala, incastonata ai piedi delle scogliere delle Pissarelles. Qui due piccole baie di sabbia e ciottoli si aprono su acque turchesi, con grotte raggiungibili a nuoto e stabilimenti balneari attivi nella stagione estiva.



Il sentiero è gratuito e attrezzato con aree di sosta, punti picnic e ristoranti. Si può raggiungere facilmente in treno (stazione di Cap d’Ail) o con l’autobus della linea 100. Sono consigliate scarpe comode e una partenza al mattino, soprattutto in estate, quando il percorso è completamente esposto al sole.



In caso di vento forte o mare agitato alcuni tratti possono essere chiusi per sicurezza, soprattutto quelli più vicini all’acqua. Nelle giornate limpide, tuttavia, la passeggiata regala una delle viste più spettacolari della Riviera: dal Principato di Monaco fino a Cap Ferrat, tra il blu intenso del mare e i profumi della macchia mediterranea.







