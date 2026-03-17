Monaco ospita la seconda edizione del Mùnegu Repair Branché alla Casa d’I Soci

In occasione del Digital Cleanup Day, la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sull’impatto ambientale del digitale, il Comune di Monaco organizza la seconda edizione del Mùnegu Repair Branché, un laboratorio di riparazione rivolto a dispositivi elettrici ed elettronici.

L’evento si terrà sabato 21 marzo 2026, dalle ore 14:00 alle 17:00, presso la Casa d’I Soci, e nasce dalla collaborazione tra la Mairie de Monaco, la Maison du Numérique e il Repair Café di Cagnes-sur-Mer. L’iniziativa si inserisce in un contesto sempre più attento alla sostenibilità, promuovendo il riutilizzo e la riparazione degli apparecchi per ridurre i rifiuti elettronici.

Il laboratorio sarà aperto al pubblico con accesso libero e gratuito, offrendo ai partecipanti l’opportunità di far riparare piccoli elettrodomestici e dispositivi elettronici grazie al supporto di volontari esperti. L’obiettivo è non solo prolungare la vita degli oggetti, ma anche sensibilizzare i cittadini a pratiche più responsabili e consapevoli.

Data la prevista elevata affluenza, gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi con un solo oggetto ciascuno e a rispettare l’ordine di arrivo, al fine di garantire un servizio equo e accessibile a tutti.

Il Mùnegu Repair Branché si conferma così un appuntamento significativo per la comunità, unendo tecnologia, solidarietà e attenzione all’ambiente in un’unica iniziativa concreta. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Monaco: https://www.mairie.mc/