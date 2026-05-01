Raul Orvieto espone a Santa Margherita Ligure 7 opere realizzate con materiali di scarto a difesa degli oceani

Il Best Western Hotel Regina Elena, parte del network BWH Hotels, ospita dal 20 aprile al 20 maggio la mostra “Wild Waste” di Raul Orvieto, artista wildlife di fama internazionale e Signature member della Society of Animal Artists americana. L’esposizione, visitabile gratuitamente, propone una riflessione sulla fragilità degli ecosistemi marini attraverso opere realizzate con plastiche recuperate e materiali di scarto, trasformando il rifiuto in un messaggio di sostenibilità ambientale.

L’iniziativa trasforma l’hotel in un osservatorio sulla salute dei mari, con un allestimento scenografico pensato come un’immersione nelle profondità marine. In mostra sette opere che rappresentano tappe significative del percorso internazionale dell’artista, già protagonista di collaborazioni con la Delegazione italiana della Commissione Europea e la Fondazione Prince Albert II di Monaco. Alcuni lavori esposti sono stati presentati anche al Blue Economy and Finance Forum di Monaco 2025, evento collegato alla Conferenza Mondiale sugli Oceani di Nizza.

Le opere mettono in scena il contrasto tra la bellezza della fauna marina e l’inquinamento da plastica. L’artista utilizza materiali raccolti sulle spiagge per modellare le sue creature, creando un effetto visivo che inizialmente affascina per colori e forme, ma che successivamente rivela la natura dei materiali utilizzati. Tra i lavori esposti figurano “Triple R” e “Almost Blue”, finalisti rispettivamente alle edizioni 2021 e 2022 del David Shepherd Wildlife Artist of the Year.

Accanto alle opere in plastica, la mostra include anche “Resilience”, scultura in legno e lamiera arrugginita che rappresenta uno squalo, e “FRAGILE”, opera inedita raffigurante uno squalo di scogliera a grandezza naturale realizzato in cartone di recupero. Quest’ultima utilizza i timbri tipici degli imballaggi per sottolineare la vulnerabilità biologica della specie e il suo ruolo nell’equilibrio degli oceani.

“Con Wild Waste ho voluto creare un corto circuito visivo – dichiara Raul Orvieto – Le creature che plasmo sono messaggeri che portano addosso il peso del nostro impatto ambientale. Trasformare lo scarto in un grido di aiuto significa sperare che chi osserva possa sentire la stessa urgenza che provo io nel voler proteggere l'immenso patrimonio dei nostri mari”.

I proprietari del Best Western Hotel Regina Elena, Piergiorgio Ciana e Lorna Galli, sottolineano il valore dell’iniziativa: “Siamo orgogliosi di ospitare un progetto di così alto valore artistico e sociale. Accogliere le opere di Raul Orvieto significa farsi promotori di un messaggio di sostenibilità imprescindibile per il futuro del turismo e della nostra comunità”.

La mostra è patrocinata e co-organizzata dal Comune di Santa Margherita Ligure nell’ambito delle attività legate alla Bandiera Blu. “Siamo orgogliosi di aver portato questa personale a Santa Margherita Ligure – afferma Fabiola Brunetti, Vice-Sindaco con delega alle politiche ambientali – Il tema dell’inquinamento da rifiuti è uno dei grandi problemi della nostra epoca e richiede maggiore attenzione e strumenti adeguati a livello globale”.