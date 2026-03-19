Cannes, rifiorisce il verde urbano: nuova vita al square Halte Varaldi (Foto)

Un nuovo spazio verde restituito alla città e ai suoi abitanti. Il Comune di Cannes ha completato la riqualificazione dello square Halte Varaldi, nel quartiere Petit Juas, trasformandolo in un’area più accogliente, sicura e ricca di vegetazione.



A presentare l’intervento, lunedì 16 marzo, è stato il sindaco David Lisnard, che ha visitato il piccolo giardino urbano di circa 200 metri quadrati, oggi completamente rinnovato.

Con questo intervento sale a 23 il numero di square riqualificati in città dal 2014, nell’ambito di una strategia mirata al miglioramento concreto della qualità della vita.





Il progetto ha puntato in particolare sulla valorizzazione del verde. È stato conservato e messo in risalto un imponente esemplare di sophora, tra i più grandi presenti a Cannes, attorno al quale è stata ridisegnata la composizione paesaggistica.

A completare l’intervento, sei nuovi alberi, tra cui lagerstroemie dalla fioritura estiva, palme, un chitalpa e un arancio amaro, oltre a siepi e piante perenni che rafforzano la presenza naturale nel cuore del quartiere.



Non solo vegetazione. L’area è stata dotata di una piazzetta centrale rinnovata, percorsi pedonali con pavimentazione naturale e permeabile, arredi urbani e un nuovo sistema di illuminazione pensato per migliorare sicurezza e fruibilità. Installato anche un impianto di irrigazione a goccia, più efficiente e sostenibile sotto il profilo idrico.





Tra gli interventi realizzati figurano inoltre il rifacimento della recinzione e del cancello d’ingresso, con materiali più moderni e resistenti. A breve è prevista anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza.



Lo square Halte Varaldi è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 18. L’intervento, realizzato tra metà ottobre e metà novembre, ha comportato un investimento complessivo di 55.500 euro.



L’operazione rientra nel “Plan Squares” promosso dal Comune, un programma volto a riqualificare e valorizzare i giardini pubblici cittadini, con particolare attenzione alle esigenze di residenti e famiglie.





