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Altre notizie | 03 maggio 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Energia...nera

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al prossimo Salone Monegasco "Top Marques", dedicato alle auto da sogno con una particolare tendenza del momento verso l'elettrico, questa simpatica vignetta.

Con la situazione attuale dell'energia sta diventando, infatti, complicato scegliere e trovare un modello che non registri problemi di utilizzo.

Beppe Tassone

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