Carnet de voyage, guida turistica settimanale: Skopelos, Grecia (Foto)

Skopelos – L’isola verde delle Sporadi

Skopelos è una delle destinazioni più autentiche della Grecia, capace di unire natura rigogliosa, patrimonio culturale e un’atmosfera rilassata. Situata tra Skiathos e Alonissos, nell’arcipelago delle Sporadi del Nord, l’isola è riconosciuta per la sua straordinaria vegetazione e per la varietà del territorio.

Skopelos è spesso soprannominata "l'isola verde" (Πράσινο Νησί) perché, a differenza di molte isole cicladiche aride, è ricoperta da oltre 2 milioni di pini, lecci e platani. La vegetazione arriva fino al mare, creando un contrasto raro nell'Egeo.

Con una lunghezza di circa 17 chilometri e una larghezza di circa 9, Skopelos presenta un paesaggio caratterizzato da rilievi montuosi, coste rocciose e numerose spiagge. La presenza diffusa di pini, ulivi, platani e coltivazioni contribuisce a creare un contrasto marcato tra il verde intenso della terra e l’azzurro del Mar Egeo. L’atmosfera è tranquilla e i residenti sono noti per la loro ospitalità.

I residenti scherzano dicendo che "a Skopelos nessuno è straniero per più di un giorno", a testimonianza di un'ospitalità genuina e calorosa.

A causa della sua posizione strategica, Skopelos fu per secoli un rifugio per pirati. Per proteggersi, gli abitanti costruirono le case della Chora molto fitte e con ingressi nascosti, creando quel labirinto di vicoli stretti che ancora oggi affascina i visitatori.

Patrimonio storico e culturale

L’isola vanta una storia che affonda le radici nella mitologia greca: secondo la tradizione, il primo abitante fu Staphylus, figlio di Dioniso e Arianna. In epoca antica, Skopelos partecipava attivamente alla vita sportiva: l’atleta Hagnon vinse la gara dello Stadion ai Giochi Olimpici e la sua immagine fu successivamente raffigurata sulle monete locali.

Nel corso dei secoli, l’isola subì diverse influenze, tra cui quelle persiane, spartane, macedoni e romane. Il nome “Skopelos” è documentato a partire dal II secolo a.C.

Quando visitare l’isola

Il clima è di tipo mediterraneo: in estate le temperature medie massime si attestano tra 28 e 30°C, mentre in primavera e autunno sono più miti, intorno ai 21–24°C. Il periodo tra maggio e settembre è indicato per le attività balneari e nautiche, mentre primavera e autunno risultano più adatti per escursioni e visite culturali. Nei mesi di bassa stagione, l’isola offre maggiore tranquillità e un contatto più diretto con la vita locale.

Collegamenti e accessibilità

Skopelos non dispone di un aeroporto. Il principale punto di accesso è Skiathos, da cui partono collegamenti marittimi verso l’isola con una durata di circa due ore e un costo indicativo tra 10 e 15 euro per persona.

Sono disponibili anche collegamenti via mare dai porti di Volos, Agios Konstantinos e Salonicco.

Principali luoghi di interesse

Tra le località più rilevanti figura Glossa, situata sopra il porto di Loutraki, nota per la sua struttura architettonica a gradoni. Nel mese di agosto ospita il Festival della Danza.

L’isola è inoltre caratterizzata dalla presenza di numerosi complessi monastici bizantini, tra cui Evangelistria, Timiou Prodromou, Agia Varvara e Agios Ioannis, che uniscono valore religioso e viste panoramiche.

Il centro storico (Chora), situato nel capoluogo, è costituito da un reticolo di strade strette, abitazioni tradizionali e punti panoramici sul mare. Tra i luoghi più fotografati figura la chiesa di Panagitsa (Panagia), costruita su una roccia e accessibile tramite una scalinata.

Per quanto riguarda le informazioni turistiche, a Chora e nel porto principale si trovano diverse soluzioni utili. Esiste un ufficio del turismo municipale che fornisce mappe dei sentieri e informazioni su eventi e attrazioni. Accanto ad esso, nel porto, una piccola cabina informativa offre orari aggiornati dei traghetti e mappe semplici. Sono inoltre presenti numerose agenzie di viaggio private (contrassegnate dal cartello "Travel Agency") che forniscono gratuitamente orari dei traghetti, mappe e possono prenotare escursioni in barca, noleggi di auto o scooter e strutture ricettive. Infine, anche le reception degli hotel e delle pensioni sono in grado di dare tutte le informazioni necessarie per esplorare l’isola.

L'offerta culturale include il Museo del Folclore di Skopelos (risalente al XVIII secolo), il Museo Vakratsa e il Museo del Patrimonio Culturale di Glossa.

La festa più sentita è quella di Agios Riginos (santo patrono dell'isola), il 25 febbraio. Se la data non è turistica, il clou estivo è la "Volta", una rievocazione storica in costume che si tiene ad agosto con musica, danze e cibo tradizionale.

Spiagge e natura

Skopelos offre un'ampia varietà di spiagge, tra cui Panormos, adatta anche agli sport nautici, Agnondas, indicata per le famiglie, Glyfoneri, caratterizzata da acque poco profonde, e Kastani, resa celebre dal film Mamma Mia! (2008). La fama internazionale dell'isola è esplosa proprio grazie a questo film: oltre alla spiaggia di Kastani, la scenografica chiesetta di Agios Ioannis, arroccata su uno sperone di roccia e raggiungibile tramite una scalinata di oltre 100 gradini, è diventata un simbolo di Skopelos, attirando molti visitatori che desiderano rivivere le scene del matrimonio.

Tra le altre località balneari si segnalano Stafilos, Milia e Hovolo, apprezzate per l’ambiente naturale e la limpidezza delle acque.

Attività e gastronomia

Una volta sull'isola, i mezzi principali sono lo scooter o l'auto a noleggio (disponibili nei porti principali). Esiste anche un servizio di autobus (KTEL) che collega Skopelos Town (Chora) con le spiagge più grandi come Stafilos, Panormos e Agnondas, ma le corse sono limitate, soprattutto fuori stagione.

L'isola è adatta a diverse attività all'aperto, tra cui l'escursionismo su percorsi segnalati, il ciclismo, l'esplorazione in auto o scooter, le gite in barca verso calette isolate e lo snorkeling, favorito dalla trasparenza dell'acqua.

La gastronomia locale riflette la tradizione greca, con prodotti semplici e ingredienti locali. Tra le specialità si distingue la tipica torta al formaggio di Skopelos (Skopelitiki tiropita), preparata a forma di spirale.

Completano l’offerta piatti a base di pesce fresco, olio d’oliva locale e dolci tradizionali come baklava e loukoumades.

Skopelos è famosa anche per le sue prugne (damaskena), essiccate naturalmente e utilizzate in dolci e liquori. Il liquore tradizionale è il "koum kouat" (al mandarino amaro) e la "rakomelo" (raki con miele e spezie), spesso offerto come benvenuto.

Strutture ricettive

L’isola dispone di diverse soluzioni di soggiorno, dalle pensioni tradizionali agli hotel di fascia alta. Le strutture offrono generalmente piscine, ristorazione, connessione Wi-Fi e servizi per famiglie, spesso in posizioni panoramiche.

Natura e sostenibilità

Essendo un'isola molto verde, Skopelos ospita anche una popolazione di bisce d'acqua (Natrix natrix), innocue per l'uomo. Occasionalmente si vedono in spiaggia o vicino a ruscelli: è sufficiente non disturbarle. Inoltre, su molte spiagge nidificano le tartarughe Caretta caretta.

L’isola rappresenta una destinazione che combina relax, natura e cultura. La varietà del paesaggio, la qualità delle acque e il patrimonio storico rendono Skopelos una meta completa per diverse tipologie di viaggiatori. Il verde intenso e l’azzurro limpido dell’Egeo sono un dono che chiede rispetto. Si invita chiunque visiti Skopelos a portare con sé i propri rifiuti, a non calpestare la vegetazione costiera e a proteggere le acque cristalline, lasciando l’isola così come la si vorrebbe trovare.