Baia di Cannes, arriva la “boa intelligente”: l’intelligenza artificiale scruta il mare in tempo reale

La tutela del Mediterraneo passa anche dall’innovazione tecnologica. Nella Baia di Cannes, l’Agglomerazione Cannes Lérins avvia una nuova fase di monitoraggio ambientale grazie a una boa connessa di ultima generazione, progettata dalla startup BiOceanOR.

Il dispositivo è stato posizionato in mare il 23 aprile 2026 e segna un passo avanti nella gestione sostenibile dell’ecosistema costiero.



L’iniziativa, promossa dal presidente dell’Agglomerazione David Lisnard, punta a superare un approccio limitato agli interventi correttivi, introducendo strumenti capaci di prevedere i cambiamenti ambientali.

La boa raccoglie dati in continuo sulla qualità dell’acqua – tra cui ossigeno, temperatura, salinità, pH, torbidità e clorofilla – aggiornandoli ogni 20 minuti e trasmettendoli a una piattaforma digitale dedicata.





Il valore aggiunto sta nell’elaborazione di queste informazioni tramite sistemi di intelligenza artificiale, che consentono non solo di fotografare lo stato del mare in tempo reale, ma anche di anticiparne l’evoluzione.

Un cambio di paradigma che rafforza la capacità decisionale delle istituzioni locali nella protezione della biodiversità e nella gestione delle acque di balneazione.



Le applicazioni sono concrete: un aumento della torbidità, ad esempio, può segnalare la presenza di sedimenti in sospensione dovuti a forti piogge, con conseguenze sulla luce disponibile e sugli ecosistemi come le praterie di posidonia.

Allo stesso modo, livelli elevati di clorofilla possono indicare proliferazioni algali potenzialmente dannose per l’equilibrio marino.



L’installazione della boa si inserisce in una strategia più ampia di tutela ambientale già in atto nella zona.

Tra le misure adottate figurano sistemi di raccolta dei rifiuti in porti e spiagge, il rinnovo delle reti fognarie per ridurre le dispersioni e interventi costanti di manutenzione dei corsi d’acqua per limitare il trasporto di detriti verso il mare.



Fondata e sviluppata nel polo tecnologico di Sophia Antipolis, BiOceanOR è specializzata nell’analisi predittiva degli ambienti marini e nello sviluppo di soluzioni avanzate per affrontare le sfide legate alla qualità delle acque e agli impatti delle attività umane.

Con questa sperimentazione, la Baia di Cannes diventa un laboratorio a cielo aperto per l’innovazione al servizio dell’ambiente.



