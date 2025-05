L’Obligation pour la roulette de Monte-Carlo: la stanza di Marcel Duchamp esposta nell'Atrio del Casinò di Monte-Carlo

Dal 1o all'8 maggio, Monte-Carlo Société des Bains de Mer, in collaborazione con il Palazzo Principesco di Monaco e il Nuovo Museo Nazionale di Monaco (NMNM), espone un'opera storica di Marcel Duchamp, artista del XX secolo, nell'Atrio del Casinò di Monte-CarloCarlo: L'Obligation pour la roulette de Monte-Carlo

Creato un centinaio di anni fa dall'inventore del concetto di ready-made, questo pezzo è da scoprire proprio nel luogo che lo ha ispirato. Il suo centenario sarà celebrato da una performance artistica di Luciano Chessa, presentata l'8 maggio prossimo nella Salle Blanche del Casinò monegasco. La grande arte del gioco, vero e proprio marchio di fabbrica del Casinò di Monte-Carlo, trova in questo evento artistico una risonanza particolare.



Grande giocatore di scacchi e stratega, Marcel Duchamp gioca per giocare, non per vincere, ma per non perdere. Anche dal 1924, è un vero e proprio sistema di finanziamento che mette a punto per dare vita a questa strategia, con L'Obligation pour la roulette de Monte-Carlo. Una versione personale di un'azione in senso proprio che, concepita dall'inventore del ready-made, assume immediatamente lo status di opera d'arte. Quando il gioco diventa un'arte.

Questa obbligazione di Duchamp è composta da una foto sorprendente dell'artista, scattata da Man Ray. Sullo sfondo, e come per assicurarne la non riproducibilità, il gioco di parole «zanzare, domestiche, demistock» è ripetuto in filigrana. Sul retro sono stampati degli estratti dello statuto della società per azioni che ha creato per l'occasione e di cui è amministratore: «Le azioni vengono vendute 500 franchi. Il denaro sarà utilizzato per sviluppare un sistema di gioco a Monte Carlo. Gli azionisti riceveranno il 20% di interessi. (...).»

Come afferma all'epoca Jane Heap in The Little Review (vol 10, n° 2, autunno-inverno 1924-1925): «Se qualcuno desidera acquistare opere d'arte insolite per fare un investimento, qui ha la possibilità di investire in un capolavoro perfetto. La sola firma di Marcel vale molto più dei 500 franchi richiesti per l'obbligazione.»



Mecenate delle arti e della cultura nel Principato di Monaco, Monte-Carlo Société des Bains de Mer si è naturalmente associata al Palazzo del Principe di Monaco e all'NMNM per celebrare il centenario di questa opera. Oltre alla sua esposizione nell'Atrio del Casinò di Monte-Carlo, l'8 maggio, a partire dalle 18:30, si svolgerà una serata di anniversario nella Salle Blanche.

Si assisterà alla performance artistica di Luciano Chessa, che consegnerà un pezzo sonoro composto per due tavoli di Roulette Européenne, un pianoforte e una cantante lirica, articolato intorno a un poema inedito dello scrittore monegasco Louis Notari. Benjamin Laugier (curatore del progetto) entrerà in conversazione con l'artista Giovanni Casu. E ci sarà la possibilità di conoscere la Roulette Europea.

Partecipazione gratuita su prenotazione (fino a esaurimento posti) su: public@nmnm.mc