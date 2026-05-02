Nizza, il Boscolo rilancia l’estate: rooftop rinnovato e nuova cucina d’autore

Nuova stagione, nuova identità. Recentemente, il Boscolo Hôtel & Spa Nice ha inaugurato l’estate con un restyling del suo rooftop e una proposta gastronomica completamente rinnovata, affidata allo chef Pasquale Lanzilotti.



Nel cuore di Nizza, l’hotel cinque stelle punta così a rafforzare la propria identità, trasformandosi in un punto di riferimento per ospiti e clientela locale, tra cucina d’autore, mixology e intrattenimento.





Un rooftop tra glamour e vista a 360 gradi

Protagonista della nuova stagione è il rooftop BClub, situato all’ultimo piano dell’hotel. Un vero e proprio “hot spot” della movida nizzarda, con vista panoramica sui tetti della città e sull’entroterra.



Aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena, il rooftop propone una cucina mediterranea stagionale con forte impronta italiana. Piatti che puntano sulla qualità delle materie prime e su una rilettura contemporanea della tradizione.



«Privilegio una cucina italiana classica, rivisitata con rispetto, senza alterare il gusto originario», spiega Lanzilotti, che costruisce il menu come un viaggio tra sapori autentici e creatività.



A completare l’esperienza, una proposta beverage ispirata all’art de vivre italiano: Spritz, cocktail e mocktail selezionati per accompagnare le serate estive.





L’incontro con le eccellenze italiane

Il rooftop rafforza la sua identità grazie alla collaborazione con Ca’ del Bosco, simbolo della Franciacorta e delle bollicine italiane di alta gamma.



L’ambiente, elegante e contemporaneo, gioca sui toni del rosso e del bianco, creando un’atmosfera sofisticata e festosa, pensata per un pubblico internazionale.



Non solo rooftop: mixology e convivialità

La nuova visione dell’hotel coinvolge anche il Genesi Bar, che propone una mixology ricercata con cocktail signature ispirati al territorio, in un ambiente lounge animato da DJ set.



Qui si passa dalla colazione — con buffet di prodotti artigianali e show cooking — all’aperitivo serale, in un continuum di esperienze pensate per accompagnare ogni momento della giornata.



Più informale ma altrettanto curato il ristorante Angelo, situato nella lobby: un luogo conviviale, ideale per afterwork e cene tra amici, con piatti da condividere che reinterpretano la tradizione gastronomica italiana in chiave moderna.





Uno chef tra tradizione e visione internazionale

Originario della Puglia, Lanzilotti porta con sé un percorso internazionale che lo ha visto protagonista in strutture di prestigio, tra Europa e Caraibi.



La sua cucina nasce dal rispetto della materia prima e da una visione essenziale del gusto, in cui tradizione e innovazione dialogano con equilibrio. Un approccio che punta a raccontare l’Italia in modo autentico, ma contemporaneo.



L’hotel simbolo dell’ospitalità italiana

Con 112 camere e suite, un’area spa di 500 metri quadrati e tre ristoranti, il Boscolo Hôtel & Spa Nice rappresenta uno dei punti di riferimento dell’hôtellerie di lusso in Costa Azzurra.



Membro della Boscolo Collection, il gruppo incarna un’idea di ospitalità fondata su eleganza, comfort e cura del dettaglio, sintetizzata nel motto “Fatto con Amore”.



Con il nuovo rooftop e l’offerta gastronomica rinnovata, l’hotel punta ora a consolidare il proprio ruolo anche come destinazione lifestyle, capace di attrarre non solo turisti, ma anche il pubblico locale in cerca di esperienze esclusive.





