Il Ristorante La Canonica riparte dal centro di Sanremo: nuova gestione, cucina identitaria e un luogo unico tra storia e convivialità

Nel cuore di Sanremo, in Piazza Eroi Sanremesi 20, proprio sotto la Concattedrale di San Siro, il ristorante La Canonica ha riaperto con una nuova gestione e un progetto preciso: diventare un punto di riferimento per chi cerca qualità, continuità e un’esperienza curata in ogni dettaglio.

Il ristorante è sempre aperto, a pranzo e a cena, una scelta chiara che lo rende un punto fermo sia per i residenti sia per chi vive la città solo per qualche giorno.

Alla guida del locale c’è Alessandro Battaglia, già noto per l’esperienza del ristorante Bros, oggi impegnato in un percorso più ampio nel territorio tra ristorazione e ospitalità.

Un luogo unico nel centro storico

La Canonica non è solo cucina, ma anche atmosfera. Il locale si sviluppa all’interno di una delle antiche canoniche della cattedrale di San Siro e oƯre due anime ben distinte:

una sala interna suggestiva, con pavimento in vetro sopra scavi archeologici medievali

un dehor nel cuore del centro storico, ideale per vivere l’energia della città Due ambienti diversi, ma complementari, che contribuiscono a rendere l’esperienza memorabile già dal contesto.

Una cucina riconoscibile, tra tecnica e identità

Il menù è costruito per essere chiaro, concreto e allo stesso tempo distintivo. Accanto ai grandi classici di mare, come il crudo e la griglia, emergono piatti che definiscono in modo preciso la personalità della cucina.

Tra questi:

il polpo con fagioli e castagne, intenso e strutturato

i gamberi con crema di asiago e zafferano, tra le proposte più riconoscibili

i ravioli di mare & pastis, equilibrio tra eleganza e carattere

le tagliatelle di olive con ragù bianco di coniglio, aromi e delicatezza assoluta

la tartare di Fassona con fonduta e nocciole del Piemonte , una freschezza totale

Grande attenzione anche alla pasta fatta in casa e alle lavorazioni, pensate per mantenere sempre leggibilità e gusto.

A chiudere il percorso, una selezione di dolci che segue la stessa filosofia.

Tra gli altri:

tiramisù classico

semifreddo latte & miele

soffici cioccolati

Piatti quindi che puntano sulla pulizia dei sapori e sulla cura dei dettagli, senza inutili eccessi.

Una firma distintiva: i calici da bottiglie Magnum

Un elemento che rende La Canonica unica nel panorama locale è anche la proposta vini.

Il ristorante è infatti tra i pochissimi – e gli unici in Liguria – a servire vino al calice direttamente da bottiglie Magnum, formato riconosciuto come ideale per la migliore evoluzione e conservazione del vino.

Una scelta che unisce qualità e identità, rendendo l’esperienza ancora più riconoscibile.

Un progetto solido, già radicato nel territorio

La nuova gestione nasce da una realtà già attiva nel territorio, con ristoranti e strutture ricettive consolidate.

La Canonica si inserisce quindi in un progetto più ampio, con l’obiettivo di crescere nel tempo e diventare un indirizzo stabile per chi vive e frequenta Sanremo.

Un indirizzo da scoprire (e riscoprire)

Non solo una nuova apertura, ma un locale che punta a diventare un’abitudine.

Un posto dove tornare, portare ospiti e vivere la città con continuità, grazie a una proposta che unisce cucina, ambiente e accoglienza.

Per consultare il menù, vedere le fotografie del locale e restare aggiornati sulle ultime novità è possibile visitare il sito ufficiale del ristorante www.lacanonicasanremo.it e le pagine dedicate su Tripadvisor e Google, dove stanno emergendo le ottime recensioni della nuova gestione.