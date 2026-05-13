Fontvieille: al via da giugno 2026 il progetto di riqualificazione del Centro Commerciale (Foto)

Il progetto di riqualificazione estetica del Centro Commerciale di Fontvieille (CCF) entrerà nella sua fase operativa a partire dal prossimo mese di giugno. L’iniziativa è stata presentata martedì 12 maggio dal Governo del Principato, attraverso l’Amministrazione dei Domini, ai membri dell’Ufficio del Gruppo di Interesse Economico del Centro Commerciale di Fontvieille, alla direzione di Carrefour Monaco e al Presidente dell’Unione dei Commercianti e Artigiani di Monaco.

I lavori si svolgeranno da giugno a dicembre 2026 e rientrano in un più ampio percorso di rinnovamento del sito, in attesa del futuro progetto di ristrutturazione del centro commerciale.

Il progetto è stato ideato dallo studio di architettura TAG (The A GROUP – Jérôme HEIN) e prevede un investimento complessivo di 4,36 milioni di euro destinato a migliorare la qualità dell’accoglienza e il comfort degli utenti e dei professionisti che operano all’interno del CCF.

L’intervento interesserà l’intera galleria commerciale con l’obiettivo di rendere gli spazi più luminosi, più funzionali e più attrattivi. Il piano di riqualificazione tiene conto in particolare delle esigenze espresse dai commercianti presenti nel centro.

Le opere riguarderanno gli spazi comuni di circolazione situati al piano terra e al mezzanino. Sono previsti nuovi rivestimenti murali, il rinnovamento dei controsoffitti attraverso installazioni con teli tesi retroilluminati, il rivestimento dei pilastri esistenti, oltre alla revisione della segnaletica e dell’illuminazione generale, con l’intento di conferire all’intero complesso un’immagine più moderna e accogliente.

Durante i sei mesi di lavori sarà comunque garantita la continuità delle attività commerciali. L’organizzazione del cantiere sarà strutturata nel rispetto delle norme di sicurezza per il pubblico e con particolare attenzione alla limitazione dei disagi legati a rumori, polveri, vibrazioni e odori, assicurando inoltre il mantenimento degli accessi ai negozi e alle attività tematiche del centro.

Questa nuova fase di riqualificazione completa gli interventi recentemente realizzati per migliorare i flussi della circolazione pedonale all’interno dell’area di Fontvieille. Tra questi figurano la sostituzione delle scale mobili del piazzale Léo Ferré e del Giardino Zoologico, tornate operative il 21 aprile scorso, e il rinnovo dei quattro tapis roulant che collegano i diversi livelli del parcheggio, riaperti al pubblico l’11 maggio 2026.