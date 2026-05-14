Monaco monitora il cluster internazionale di hantavirus legato alla nave da crociera MV Hondius

Il Governo del Principato di Monaco segue con la massima attenzione la situazione sanitaria collegata al focolaio di hantavirus identificato a bordo della nave da crociera MV Hondius, i cui passeggeri sono stati sbarcati il 10 maggio alle Canarie prima di fare ritorno nei rispettivi Paesi.

Allo stato attuale, non è stato identificato alcun contatto residente nel Principato di Monaco.

Le autorità sanitarie monegasche restano comunque pienamente mobilitate e assicurano un monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione, seguendo le raccomandazioni internazionali e operando in coordinamento con i professionisti sanitari locali e regionali.

Per quanto riguarda le misure di protezione, il Principato dispone di una riserva strategica di mascherine chirurgiche e dispositivi FFP2, che consentirebbero, se necessario, di affrontare un eventuale rischio epidemico.

Secondo le informazioni ufficiali diffuse dal Governo, la situazione sanitaria relativa all’hantavirus corrisponde attualmente a un cluster internazionale limitato, collegato a un unico evento indice, senza elementi che facciano pensare a una diffusione nella popolazione generale.

La situazione richiede pertanto una vigilanza rafforzata, finalizzata a individuare rapidamente eventuali casi importati e a garantire la preparazione del sistema sanitario, senza alcun impatto sul normale funzionamento dell’assistenza sanitaria né necessità di misure particolari per la popolazione.

Il Governo del Principato ha inoltre precisato che il pubblico sarà informato su eventuali evoluzioni della situazione sanitaria.