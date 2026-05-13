Romain Meiran nominato Direttore delle Operazioni di Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha annunciato la nomina di Romain Meiran alla carica di Direttore delle Operazioni del Gruppo, nell’ambito della riorganizzazione della propria governance comunicata lo scorso 28 aprile 2026. Il manager assumerà ufficialmente le sue funzioni il 1° luglio 2026 ed entrerà a far parte del Comitato Esecutivo del Gruppo (Comex).

La nomina di Romain Meiran rientra nella nuova strategia organizzativa di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, introdotta in seguito alla soppressione della funzione di Direttore Generale. Secondo quanto comunicato dal Gruppo, questa evoluzione mira a rafforzare la performance operativa ed economica in un contesto internazionale sempre più competitivo, oltre a preparare il lancio del primo hotel della società al di fuori del Principato di Monaco, previsto entro il 2027.

Nel suo nuovo ruolo, Romain Meiran coordinerà le attività del settore alberghiero e della ristorazione del Gruppo. Avrà la responsabilità diretta degli hotel, dei ristoranti e dei bar di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, oltre che delle spa, del centro congressi One Monte-Carlo, del Monte-Carlo Cigar Club, delle Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, del New Moods e del Jimmy’z Monte-Carlo.

Saranno inoltre poste sotto la sua supervisione diretta la Direzione Marketing e Vendite e la Direzione dei Sistemi Informativi, i cui responsabili fanno parte del Comitato Esecutivo. Romain Meiran avrà anche la responsabilità delle Direzioni della Sicurezza e della Sicurezza Antincendio.

Parallelamente, la Direzione delle Risorse Umane, la Direzione Amministrativa e Finanziaria, la Direzione Giochi e la Direzione Artistica riporteranno direttamente al Presidente Delegato Stéphane Valeri.

Secondo il comunicato ufficiale, questa riorganizzazione punta a elevare ulteriormente il livello di eccellenza operativa del Gruppo, ad adattare offerte e concept alle nuove aspettative della clientela internazionale e a rafforzare la coerenza delle strategie commerciali e di marketing.

Con circa trent’anni di esperienza nell’hôtellerie di lusso, Romain Meiran ha costruito la propria carriera all’interno di prestigiose strutture alberghiere internazionali, tra cui Ritz Paris, Plaza Athénée, Crillon, Meurice, Royal Mansour Marrakech e Cheval Blanc Courchevel e Paris. Successivamente ha lavorato presso La Réserve Paris e nel Gruppo Barrière, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore delle Operazioni Alberghiere.

Nel corso della sua carriera, Meiran ha guidato progetti di riposizionamento di asset alberghieri, apertura di nuove strutture, trasformazione dell’offerta e miglioramento delle performance operative. Un’esperienza considerata strategica per accompagnare le nuove sfide di sviluppo di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.