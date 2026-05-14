Leclerc vara il suo yacht da sogno: “Sedici”, lusso e velocità nel segno del numero 16

Sotto il sole di La Spezia, Charles Leclerc ha tolto il velo al suo nuovo gioiello galleggiante. Il pilota della Scuderia Ferrari ha infatti presentato ufficialmente “Sedici”, yacht di lusso appena entrato nella sua collezione privata, durante una cerimonia riservata a pochi invitati.

L’imbarcazione, un Riva 102 Corsaro Super costruito dal gruppo Ferretti Group, deve il suo nome al numero 16 che accompagna Leclerc fin dagli esordi in Formula 1. Un richiamo non solo sportivo, ma anche personale: il pilota monegasco è nato il 16 ottobre 1997.

Accanto a lui, durante il varo, la compagna Alexandra. A fare gli onori di casa anche l’amministratore delegato del gruppo, Alberto Galassi, che ha sottolineato come la scelta del campione rappresenti “una conferma della qualità, della bellezza e degli standard tecnologici offerti da Riva”.

Lusso su misura tra design e dettagli esclusivi

“Sedici” è stato progettato seguendo le indicazioni del pilota Ferrari. Gli interni portano la firma di marchi italiani d’eccellenza come Minotti, mentre dettagli decorativi sono stati realizzati da Jim Thompson e Poliform. Alcune finiture, come le maniglie delle porte, sono state scelte direttamente da Leclerc.

A bordo spicca un bar completamente attrezzato con grill, piano a induzione, frigoriferi e macchina per il ghiaccio, mentre il bagno principale è rivestito in marmo Calacatta.

Prestazioni da Formula 1

Non solo estetica. Il maxi yacht riflette anche la passione per le alte prestazioni: monta due motori MTU da oltre 2.600 cavalli ciascuno, per una potenza complessiva superiore ai 5.200 cavalli.

Numeri che consentono all’imbarcazione di superare i 28 nodi (circa 52 km/h) con una velocità di crociera intorno ai 24 nodi. Lungo circa 30 metri, lo yacht dispone di cinque cabine per un massimo di dieci ospiti, un beach club di 35 metri quadrati e ampie superfici vetrate affacciate sul Mediterraneo.

Un acquisto milionario tra consenso e critiche

Secondo stime di settore, il valore dello yacht si colloca tra gli 11 e i 13 milioni di euro, a cui si aggiungono gli optional personalizzati. Un investimento che si inserisce nella passione di Leclerc per beni di lusso, tra auto sportive e residenze esclusive.

Le immagini del battesimo hanno rapidamente fatto il giro dei social.

Su piattaforme come X e Reddit, il dibattito si è acceso: da un lato le critiche per l’impatto ambientale e il simbolo di ricchezza dei megayacht, dall’altro chi difende il diritto di un atleta di vertice di godere dei frutti della propria carriera.



