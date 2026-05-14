Cannes blindata per il Festival: sicurezza totale tra terra, cielo e mare

Il Festival Internazionale del Film di Cannes, inaugurato martedì 12 maggio e in programma fino al 23 maggio 2026, si svolge sotto un imponente dispositivo di sicurezza definito dal governo francese come “grande evento”.

Anche quest’anno le autorità hanno messo in campo un piano straordinario, con oltre 600 operatori coinvolti, di cui circa 550 dedicati alla sicurezza e 60 ai servizi sanitari e di soccorso.



Il coordinamento dell’intero sistema è affidato al prefetto delle Alpi Marittime, Laurent Hottiaux, che da mesi lavora insieme ai servizi dello Stato, al Comune di Cannes e agli organizzatori della manifestazione per garantire lo svolgimento in sicurezza di uno degli eventi più mediatici al mondo, secondo solo ai Giochi Olimpici.





Un sistema di sicurezza a più livelli

Il piano si articola su diversi livelli concentrici attorno al Palais des Festivals. Prima ancora dell’accesso all’area, sono previsti controlli e bonifiche anti-esplosivo da parte della polizia nazionale e della sicurezza civile.



Nel perimetro immediatamente circostante operano forze di polizia nazionali e municipali, affiancate da agenti italiani e spagnoli, militari dell’operazione Sentinelle, vigili del fuoco, personale sanitario e unità altamente specializzate come RAID, artificieri, squadre cinofile e droni.



Il dispositivo è ulteriormente rafforzato dalla polizia municipale di Cannes per la gestione del traffico e da un potenziamento dei presidi dei vigili del fuoco, con mezzi pronti per interventi antincendio e soccorso sanitario.



Trasporti sotto controllo e presidi speciali

Durante tutta la durata del Festival, controlli rafforzati interessano anche i trasporti pubblici, tram, autobus e treni, con il supporto della gendarmeria e della sicurezza ferroviaria.



Sul territorio sono operative squadre specializzate per la gestione di rischi nucleari, radiologici, batteriologici e chimici (NRBC), mentre unità di tiratori scelti presidiano punti strategici dall’alto.



Anche lo spazio aereo è sottoposto a rigide restrizioni: vietato il sorvolo nell’area del Festival, protetta da un sistema di difesa anti-drone.



Tre cerchi di protezione e comando centralizzato

Il dispositivo si basa su tre principali cerchi di sicurezza: uno attorno al Palais des Festivals, un secondo contro intrusioni e attacchi – inclusi quelli con veicoli – e un terzo dedicato al controllo dei flussi di trasporto.



Tutte le operazioni sono coordinate da un posto di comando centralizzato, sotto l’autorità della Prefettura, dove operano congiuntamente tutte le forze coinvolte.



All’interno dell’evento, resta comunque centrale il ruolo degli organizzatori, responsabili della sicurezza interna attraverso un massiccio impiego di vigilanza privata.



Controlli in tutta la città

L’attenzione delle forze dell’ordine si estende all’intero territorio cittadino, dalla Croisette alle aree periferiche. Particolare attenzione è rivolta al contrasto dello spaccio di droga, incluse le consegne a domicilio e ai furti di orologi di lusso.



Nel mirino anche taxi e VTC abusivi, oggetto di controlli mirati fin dai primi giorni del Festival.



Infine, rafforzata la vigilanza sui siti sensibili delle reti elettriche, per prevenire possibili atti di sabotaggio.



Le parole del Prefetto

«Il dispositivo di sicurezza del Festival integra tutte le dimensioni, aria, terra e mare ed è in costante evoluzione per rispondere alle esigenze dell’evento», ha dichiarato il prefetto Laurent Hottiaux, ringraziando le forze impegnate «24 ore su 24 per tutta la durata della manifestazione».



