Conferenza nel castello di Sainte-Agnès al Museo di Preistoria Regionale di Mentone

Domenica 5 aprile 2026, dalle ore 15:00 alle 16:30, si terrà presso il Musée de Préhistoire Régionale di Mentone, in Rue Lorédan Larchey, una conferenza dedicata all’incontro tra archeologia e medicina. L’appuntamento, intitolato “Vita e morte nel castello medievale di Sainte-Agnès, ovvero l’arte di far parlare gli scheletri”, sarà condotto da Caroline Bernardi e Vanessa Bianchi-Beaufay, patologhe forensi dell’Ospedale Universitario di Nizza. Le due specialiste guideranno il pubblico alla scoperta delle tecniche scientifiche utilizzate per interpretare i resti umani e ricostruire le condizioni di vita e di morte nelle comunità del passato.

Attraverso l’analisi antropologica e patologica degli scheletri rinvenuti nel sito medievale di Sainte-Agnès, la conferenza offrirà uno sguardo approfondito sulle pratiche funerarie, sulle malattie e sugli aspetti quotidiani della vita nel Medioevo. Un approccio interdisciplinare che unisce scienza e storia, rendendo accessibili al grande pubblico risultati di ricerca complessi e affascinanti.

L’evento sarà a ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese. La struttura dispone inoltre di servizi per i visitatori, tra cui parcheggio, per facilitare la partecipazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il museo o consultare il sito ufficiale del Comune di Mentone.

Un appuntamento da non perdere per chi ama l’archeologia, la medicina e la storia, ma anche per chi è curioso di scoprire come il passato possa emergere attraverso le tracce lasciate nei resti umani: un vero viaggio nel tempo!