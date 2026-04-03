Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Cagnes sur Mer (Foto)

Passeggiata sotto il sole primaverile per un gruppo del Potager de la Fantasie: Patrizia Gallo e Danilo Radaelli ci accompagnano lungo la Promenade des Arts di Cagnes sur Mer e poi dall’Hippodrome Côte d'Azur fino a Cap 3000.





Cagnes-sur-Mer

Affacciata tra Nizza e Antibes, Cagnes-sur-Mer si conferma una delle località più rappresentative della Costa Azzurra, capace di coniugare storia, arte e turismo balneare.

Un luogo che conquistò anche Pierre-Auguste Renoir, che qui scelse di trascorrere gli ultimi dodici anni della sua vita, attratto dalla luce e dai colori del Mediterraneo.





Tre anime, un’unica identità

Il tessuto urbano della cittadina si sviluppa in tre aree distinte, ognuna con una propria identità. Sulla collina domina l’Haut-de-Cagnes, cuore medievale caratterizzato da vicoli acciottolati, scorci panoramici e un’atmosfera sospesa nel tempo.

Ai piedi del borgo si estende Cagnes Ville, la parte moderna e commerciale, mentre sul litorale si trova il Cros-de-Cagnes, antico quartiere di pescatori oggi vivace zona balneare, con ristoranti, porticciolo e spiagge apprezzate in ogni stagione.





Castelli, musei e memoria artistica

Tra i simboli della città spicca lo Château Grimaldi, imponente fortezza edificata nel 1309 e riconosciuta monumento storico nel 1948.

Oggi ospita il Museo dell’Ulivo e la “Donation Solidor”, dedicata alla cantante Suzy Solidor, con una singolare collezione di autoritratti firmati da artisti del Novecento.



Altro punto di riferimento imprescindibile è il Musée Renoir, allestito nella dimora in cui il maestro visse e lavorò. Qui sono conservati dipinti, fotografie e oggetti personali che raccontano il legame profondo tra l’artista e questo angolo di Riviera.





Una destinazione per tutte le stagioni

Negli ultimi anni, Cagnes-sur-Mer ha beneficiato di importanti interventi di riqualificazione urbana che ne hanno rafforzato l’attrattività turistica.

La città si propone oggi come una meta completa, capace di offrire non solo mare e relax, ma anche eventi culturali, percorsi naturalistici e una vivace scena gastronomica legata alla tradizione provenzale.



Il clima mite, tipico della Costa Azzurra, consente di vivere il litorale durante tutto l’anno, mentre la posizione strategica la rende un ottimo punto di partenza per esplorare l’intera regione.

Non a caso, oltre al turismo balneare, la località è apprezzata anche dagli amanti dell’arte e della storia.



Per visitare i principali siti culturali, il consiglio è di lasciare l’auto nei parcheggi cittadini e muoversi con le frequenti navette urbane, una soluzione pratica per scoprire senza stress le diverse anime della città.



Tra mare, cultura e memoria impressionista, Cagnes-sur-Mer continua così a raccontare una storia fatta di luce, bellezza e ispirazione, la stessa che conquistò Renoir e che ancora oggi affascina viaggiatori da tutto il mondo.



