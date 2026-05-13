Menton celebra la 4ª Fête de la Biodiversité: conferenze, laboratori e attività dedicate all’ambiente il 23 maggio 2026

Il 23 maggio 2026 la città di Menton ospiterà la quarta edizione della “Fête de la biodiversité et du développement durable”, un evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione delle iniziative legate alla tutela della biodiversità e alla transizione ecologica.

La manifestazione propone un ricco programma di attività rivolte a bambini, famiglie e cittadini, con laboratori didattici, conferenze tematiche, stand informativi, concorsi e animazioni. Numerosi enti istituzionali, associazioni e operatori impegnati nella protezione dell’ambiente parteciperanno all’iniziativa condividendo esperienze, progetti e buone pratiche.

L’evento si inserisce nella volontà della Città di Menton di promuovere uno sviluppo sostenibile concreto e partecipativo, a beneficio della qualità della vita e del territorio.

La giornata inizierà alle 9.30 con il lancio del concorso “Fleurissons la ville”, dedicato ai giardini, terrazze, vicoli e orti più belli della città.

Alle 10 è prevista la conferenza “Come avere un suolo vivo, resistente e durevole attraverso il compostaggio”, a cura di Claire Serrano di Terres en Compost, davanti al Palais de l’Europe. Seguiranno, alle 10.30, un laboratorio di creazione di candele in cera d’api organizzato da Terres de Sainte Lucie e, alle 10.45, un atelier dedicato alla realizzazione del kokedama, la tradizionale sfera vegetale di muschio, condotto da Victoriya Petrone.

Alle 11 l’associazione Art Bonsaï Club proporrà la conferenza “Dalle origini della cultura bonsai ai giorni nostri”, mentre alle 11.30 si terrà una dimostrazione di innesto degli agrumi a cura di Terres de Sainte Lucie. Alle 11.45 Stéphane Constantin dell’APCM parlerà della coltivazione sostenibile del limone a Menton.

Il programma proseguirà alle 12 con un laboratorio dedicato all’aloe vera, alle sue proprietà cosmetiche e alimentari, accompagnato da consigli pratici sul rinvaso.

Nel pomeriggio, alle 14, si terrà la conferenza “La magia delle piante: l’uso delle piante dalla preistoria a oggi”, con l’archeologa Almudena Arellano Alonso e l’erborista Jessica Gigandet. Nello stesso orario sarà organizzato anche un nuovo laboratorio di candele in cera d’api. Alle 14.30 tornerà il workshop di kokedama con Victoriya Petrone.

Alle 15 René Bonvallat dell’Office Français de la Biodiversité interverrà con la conferenza “I corsi d’acqua: funzionamento e servizi resi all’uomo”, accompagnata da una nuova sessione di innesto degli agrumi.

Alle 16 sarà presentato il centro di cura della fauna selvatica “Instinct Animal”, mentre alle 16.30 Sylvie Pavoni di Kilucru06 guiderà un laboratorio di pasta modellabile commestibile dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni. La giornata si concluderà alle 16.45 con la cerimonia di premiazione del concorso fotografico.

Durante tutta la manifestazione saranno inoltre proposte lezioni introduttive alla coltivazione del bonsai per bambini, attività dedicate alla biodiversità e agli animali in difficoltà a cura del centro Instinct Animal, laboratori sui suoni del vivente e sulla creazione di maschere, workshop artistici, preparazione di tisane, giochi tradizionali, Repair Café, musica con organo di Barberia, giochi per bambini, passeggiate a dorso d’asino e punti ristoro.