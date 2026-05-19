Festa della Natura 2026: a Nizza cinque giorni tra escursioni, laboratori e biodiversità

In occasione della Festa nazionale della Natura e della Giornata internazionale della biodiversità, la Métropole Nice Côte d’Azur lancia un ampio programma di iniziative dedicate alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio ambientale locale.

Dal 20 al 24 maggio 2026, Nizza e il suo territorio diventeranno un laboratorio a cielo aperto con attività rivolte a tutte le età.



Passeggiate naturalistiche, rally tematici, laboratori didattici, osservazioni sul campo e iniziative di scienza partecipata offriranno ai cittadini l’opportunità di avvicinarsi concretamente alla biodiversità.

L’obiettivo è duplice: da un lato promuovere la conoscenza delle specie e degli ecosistemi locali, dall’altro rafforzare la consapevolezza sull’importanza della loro tutela.



Il programma si inserisce nelle “Opérations Curieux de Nature”, iniziativa permanente della Métropole, e si collega all’Atlante partecipativo della biodiversità comunale di Nizza e alla rete europea Natura 2000, che tutela habitat e specie di interesse comunitario.





Un territorio di straordinaria ricchezza naturale

La Métropole Nice Côte d’Azur si distingue per un patrimonio ambientale particolarmente rilevante: il territorio ospita circa 2.936 specie vegetali e oltre 7.400 specie animali, oltre a circa 1.300 specie di interesse comunitario e 170 habitat naturali riconosciuti a livello europeo.

Numeri che testimoniano un ecosistema unico, ma anche fragile, che richiede un impegno collettivo per la sua conservazione.



La natura, ricordano gli organizzatori, svolge funzioni essenziali per l’uomo: dalla produzione di ossigeno all’impollinazione, dalla regolazione del clima alla qualità delle acque e dei suoli, fino alla protezione dai rischi naturali.





Il programma: eventi per tutti

Tra gli appuntamenti principali:

20 maggio : apertura con il “conteggio degli uccelli dei giardini”, rally naturalistici e laboratori, tra cui la costruzione di rifugi per ricci.

: apertura con il “conteggio degli uccelli dei giardini”, rally naturalistici e laboratori, tra cui la costruzione di rifugi per ricci. 22 maggio : giornata dedicata alle scuole con 34 classi coinvolte in percorsi educativi, seguita in serata da una conferenza sulla tutela dell’ambiente notturno e un’osservazione partecipata dei lepidotteri.

: giornata dedicata alle scuole con 34 classi coinvolte in percorsi educativi, seguita in serata da una conferenza sulla tutela dell’ambiente notturno e un’osservazione partecipata dei lepidotteri. 23 maggio : passeggiata sulla biodiversità sulla Collina del Castello e, in serata, attività speleologica in un sito Natura 2000.

: passeggiata sulla biodiversità sulla Collina del Castello e, in serata, attività speleologica in un sito Natura 2000. 24 maggio : escursione guidata nel vallone delle Vallières a Colomars.



Molte attività sono gratuite, ma per alcune è richiesta la prenotazione.



Una rete di partner per la tutela dell’ambiente

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con numerosi enti e associazioni, tra cui la Maison de l’Environnement di Nizza, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO PACA), il Conservatoire d’Espaces Naturels PACA e l’Université Côte d’Azur.

Il progetto è sostenuto dall’Office Français de la Biodiversité, dalla Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e dall’Unione europea.



Educazione e partecipazione al centro

Elemento chiave dell’iniziativa è il coinvolgimento diretto dei cittadini attraverso attività di scienza partecipata.

L’Atlante della biodiversità comunale, ad esempio, permette a residenti e visitatori di contribuire alla raccolta di dati sulle specie presenti sul territorio, favorendo una maggiore conoscenza scientifica e una gestione più efficace degli ecosistemi.



Un’occasione per riconnettersi con la natura

La Festa della Natura rappresenta non solo un evento divulgativo, ma anche un invito a rallentare e riscoprire il legame con l’ambiente. In un contesto urbano e metropolitano, iniziative di questo tipo assumono un valore strategico per promuovere stili di vita più sostenibili e responsabili.



Il programma completo è disponibile online sul sito della Métropole Nice Côte d’Azur.



